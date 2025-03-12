Биткойн остался безбумажным

Первая попытка разместить структурные облигации, привязанные к стоимости биткойна, оказалась неудачной. ЦБ аннулировал два выпуска таких бумаг, при этом регулятора не остановило то, что предложенные выпуски были рассчитаны на квалифицированных инвесторов, расчеты осуществлялись в рублях, а сама криптовалюта не приобреталась. Впрочем, по словам источников “Ъ”, ЦБ по сути отложил выпуск облигаций в условиях до конца не проработанного законодательства: участники рынка ожидают появления новых продуктов, привязанных к стоимости криптовалют, уже в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России во вторник, 11 марта, аннулировал выпуск структурных облигаций СП-1–35 «СФО Вега». В конце прошлой недели регулятор аннулировал аналогичный выпуск СП-1–7 «СФО Румберг Структурные продукты». Согласно паспортам выпусков, доходность в обоих случаях была привязана к стоимости ценных бумаг iShares Bitcoin Trust ETF (по сути, к курсу ведущей криптовалюты) — одного из крупнейших биржевых BTC-фондов. По данным Yahoo.finance, по состоянию на 11 марта его активы оценивались более чем в $48 млрд. Заявленный объем выпуска «Веги» составлял $2,15 млн, выпуска «Румберга» — 200 млн руб. В ЦБ не ответили за запрос “Ъ”.

Стоит отметить, что облигации были доступны только квалифицированным инвесторам, а сама криптовалюта не приобреталась. Однако, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, регулятор все равно остался недоволен и в последний момент не допустил продажу продуктов. Впрочем, собеседник “Ъ” отмечает, что «речь шла не о запрете выпуска, а о переносе сроков». В том числе из-за продолжающегося обсуждения статуса криптовалют на российском рынке и возможностей их использования.

Аннулированные регулятором выпуски разрабатывались компаниями «Финам» и «Румберг». В «Финаме» не ответили на запрос “Ъ”. Сооснователь «Румберг Кэпитал» Илья Рыненков уточнил, что эти два выпуска имели различные формулы выплат. «СП-1–25 "Вега" позволяла инвестору получить купонный доход в обмен на риск потери части или даже всего номинала при снижении стоимости базового актива. СП-1–7 "Румберга" предполагал участие в росте цены базового актива и возврат номинала, в случае если котировки iShares Bitcoin Trust через два года окажутся ниже, чем были на дату начального наблюдения»,— поясняет он. В обоих случаях выплаты дополнительного дохода и номинала предполагались в рублях. Причем господин Рыненков подчеркнул, что непосредственного инвестирования в криптовалюты не происходит.

Риски работы со структурными облигациями не отличаются от рисков, присущих финансовым инструментам в целом, но есть и частные моменты, отметил собеседник “Ъ” на финансовом рынке. Обычно все риски изложены в эмиссионных документах и доводятся до сведения инвесторов.

«В случае со структурными облигациями на биткойн дополнительный риск был связан с тем, что биткойн, как и инструменты с привязкой к нему, крайне волатилен»,— отмечает он. Согласно coinmarketcap.com, с конца февраля котировки ведущей криптовалюты изменялись в широком диапазоне $77–96 тыс. (см “Ъ” от 9 марта). При этом, по словам собеседника “Ъ”, структурные облигации «могут иметь защитные механизмы, что позволяет инвестору сохранить часть или весь вложенный капитал».

Решение ЦБ аннулировать структурные продукты на биткойн выглядит оправданным с точки зрения защиты инвесторов и минимизации рисков для финансовой системы, считает гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. Однако позиция регулятора за два последних года довольно сильно смягчилась, что «дало рывок к легализации криптоиндустрии в лице майнингового бизнеса, хранению физлицами и декларированию криптовалют и даже разрешению покупать ее, но за пределами РФ», отмечает основатель платформы токенизации Fractio Павел Федоров. По его словам, сейчас позиция ЦБ скорее прагматичная — «проверить на только что запущенном ЭПР (экспериментальном правовом режиме.— “Ъ”), как начнут обращаться криптовалюты участников ВЭД». В дальнейшем возможно «дополнительное облегчение регулирования в плане обращения и покупки криптовалют физлицами и юрлицами уже в РФ», считает эксперт.

Впрочем, появление новых инвестиционных продуктов, привязанных к стоимости криптовалют, неизбежно. Как указывает старший партнер O2Consulting Татьяна Сафонова, «в США SEC также долго сопротивлялась, прежде чем разрешила торговать паями ЕTF, имущество которых включает криптовалюты» (см. “Ъ” от 9 января 2024 года). Кроме того, по словам собеседника “Ъ” на финансовом рынке, продукты с экспозицией на криптовалюты продолжают разрабатываться, и в обозримом будущем инвесторы «увидят на рынке новые предложения».

Ксения Куликова