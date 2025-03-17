Пре-IPO немного перегрелись

Рынок пре-IPO (первичного размещения акций компании по закрытой подписке) за последние три года достиг объема 13–15 млрд руб., частично заместив сегмент венчурного финансирования. Значимую роль на нем теперь играют площадки коллективного инвестирования, через которые могут участвовать в размещениях и неквалифицированные инвесторы. Вместе с тем эксперты отмечают повышенные риски пре-IPO, в том числе из-за высоких комиссий посредников, что увеличивает риск перегрева рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По оценке инвесткомпании KAMA FLOW, с 2022 по 2024 год в России были проведены 44 публичные сделки пре-IPO на сумму более 10 млрд руб. (“Ъ” ознакомился с исследованием компании). С учетом непубличных сделок объем размещений может достигать 13–15 млрд руб. По оценке “Ъ”, только в 2024 году было проведено сделок пре-IPO более чем на 4,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 января). Из них наиболее знаковыми стали размещения акций «Самолет+» (800 млн руб.), Ultimate Education (560 млн руб.), «Бери заряд» (530 млн руб.), «РобоПро» (500 млн руб.).

Такие размещения могут проходить на площадках коллективных инвестиций, таких как инвестплатформы, входящие в реестр ЦБ (например, Raunds, Zorko, Brainbox), и внебиржевые сервисы (MOEX Start Московской биржи, см. “Ъ” от 5 марта). Кроме того, размещения проводят брокеры — в частности, «Альфа-Инвестиции» и «Т-Венчур». Эти сервисы объединяет то обстоятельство, что в размещениях могут участвовать и неквалифицированные инвесторы (на сумму менее 600 тыс. руб. в год). Квалифицированные инвесторы могут также участвовать в размещениях через так называемых бизнес-ангелов (венчурный клуб «Синдикат», INVESTORO), а также через управляющие компании. Как отмечают на Московской бирже, целевой аудиторией выступают квалифицированные инвесторы и частные фонды, а среди возможных эмитентов — высокотехнологичные компании с большим потенциалом.

Интерес к сегменту пре-IPO в последние годы обусловлен сокращением притока иностранных инвестиций, ростом частных вложений в коллективные инвестиционные инструменты и ограниченностью возможностей для выхода на международные рынки. В частности, по оценке KAMA FLOW, с 2021 по 2023 год объем венчурного рынка в России сократился в 30 раз. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, главная привлекательность инвестиций в пре-IPO — возможность заработать существенно больше, чем на фондовом рынке. Ранее CEO инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин отмечал, что «так как это сделки ранних этапов, у них достаточно высокий потенциал в доходности при высоком же уровне риска» (см. “Ъ” от 3 мая 2024 года).

В настоящее время рынок коллективных инвестиций в сегменте пре-IPO активно развивается, однако из-за незрелости имеет ряд рисков. Как отмечает KAMA FLOW, комиссионные на инвестиционных платформах могут составлять от 1% (за инфраструктурные сервисы) до 10% (в случае организации дистрибуции) от объема размещения. Кроме того, комиссионные могут взиматься с инвесторов при продаже акций на вторичном рынке. Партнер KAMA FLOW Павел Охонин указывает, что высокие комиссии брокеров вынуждают компании завышать оценки. В частности, минимальная комиссия составляет 50 млн руб., что требует объема размещения минимум 500 млн руб. Это приводит к искусственному завышению оценки компаний до 2–3 млрд руб. «Такая ситуация снижает доходность инвесторов и повышает риск перегрева рынка»,— отмечает эксперт. По его словам, дополнительные риски создают низкие требования к due diligence эмитентов.

Тем не менее, по прогнозам участников рынка, в 2025 году объем публичных пре-IPO может достичь 10,5–14 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 января). Кроме того, как отметили на Московской бирже, «в условиях высоких ставок потенциальные эмитенты задумались о привлечении долевого капитала», одновременно «растет спрос со стороны частных инвесторов на сделки с эмитентами на ранних стадиях развития».

Кирилл Балабанов