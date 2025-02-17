Вселиться с помпой

Только за январь 2025 года состоятельные граждане потратили в общей сложности до 30 млрд руб. на покупку квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы, подсчитали консультанты. За прошлый месяц было продано такой недвижимости заметно больше, чем год назад. Обеспеченные россияне, лишившись возможности инвестировать вне страны, стали вкладывать средства в дорогие объекты. Такой рост продаж ожидаемо повлек за собой увеличение цен за год на 26%, в среднем почти до 2 млн руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе 2025 года застройщики элитных проектов Москвы продали 112 квартир и апартаментов общей площадью 14 тыс. кв. м, что на 25% больше год к году, следует из подсчетов агентства Kalinka Ecosystem, с которыми ознакомился “Ъ”. Такой тренд фиксируют и в консалтинговой компании Ricci: по данным аналитиков, в прошлом месяце было совершено 250 сделок, или на 51,5% больше год к году. За январь 2025 года общий объем вложений в элитную недвижимость составил 25–30 млрд руб., что примерно вдвое больше, чем год назад, подсчитала директор департамента жилой недвижимости Ricci Екатерина Ломтева.

По словам эксперта, высокий спрос на такие объекты вызван тем, что состоятельные граждане, столкнувшись с трудностями при выводе капитала после начала российско-украинского военного конфликта и нестабильностью курса рубля, стали инвестировать в покупку дорогого жилья в российской столице. Кроме того, такая недвижимость, в отличие от жилья массового сегмента, не зависит от резко подорожавшей ипотеки после роста ключевой ставки ЦБ до 21%, поэтому сегмент дорогих новостроек привлекает и застройщиков, отмечает гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.

Вопреки прогнозируемому снижению девелоперской активности, в январе первичный рынок элитной недвижимости продолжил пополняться новыми объектами. В результате объем предложения увеличился до 3,9 тыс. лотов общей площадью 560 тыс. кв. м, что больше год к году на 14% и 20% соответственно, подсчитали в Kalinka Ecosystem. Чем больше предложения на фоне высокого спроса, тем быстрее девелоперы реализуют на рынке свои объекты, констатирует директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева.

Тем не менее некоторые застройщики воздерживаются от вывода на рынок новых проектов из-за трудностей с получением проектного финансирования, отмечает основатель Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева. По ее словам, это может привести к снижению девелоперской активности в элитном сегменте по итогам 2025 года. На это также может повлиять рост зарплат рабочих из-за их дефицита, подорожание стройматериалов и сложности с поставками в страну техоборудования, устанавливаемого в дорогих домах, добавляет директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

В связи с высоким спросом элитная недвижимость продолжает дорожать. За первый месяц текущего года средневзвешенная цена увеличилась на 26% год к году, до 1,9 млн руб. за 1 кв. м, по данным Kalinka Ecosystem. Многие девелоперы премиального жилья планируют повысить цены до конца февраля, утверждает топ-брокер Whitewill Екатерина Левина. Дальнейший рост цен на квартиры в дорогих новостройках будет напрямую зависеть от ключевой ставки ЦБ, говорит директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков.

Текущая ситуация в элитном сегменте — логичное продолжение тенденции 2024 года, результаты которого на 57% превзошли итоги 2023 года, отмечают в девелоперской компании Sminex. Растущий спрос подтолкнул вверх и цены — на 20,4% год к году, добавили в компании.

Рост интереса к покупке недвижимости в новостройках характерен для всех сегментов жилья. По подсчетам CEO аналитического сервиса Dataflat.ru Александра Пыпина, в январе 2025 года в новостройках в старых границах Москвы было зарегистрировано 4,75 тыс. сделок, что на 19% больше год к году. Это, по мнению гендиректора VSN Group Яны Глазуновой, связано с ростом популярности рассрочек при покупке жилья и ужесточением условий выдачи ипотеки, что подтолкнуло граждан быстрее совершать сделки.

София Мешкова, Дарья Андрианова