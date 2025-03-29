Талибы в Афганистане помиловали около 2500 заключенных в честь Ураза-байрама

Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено), которое сейчас является властью Афганистана, освободило 2463 заключенных из афганских тюрем, 3152 человек получили смягчение наказания. Решение принял лидер движения в Афганистане Хайбатулла Ахундзада. Декларацию об освобождении опубликовал Верховный суд страны в соцсети X.

Людей помиловали в честь исламского праздника Ураза-байрам. «Процедура освобождения заключенных в праздник... была разработана специально созданным комитетом под руководством генерального директора судебной инспекции Верховного суда»,— сообщили в суде.

В марте «Талибан» (признан в РФ террористическим и запрещен) запретил выдавать женщин замуж без их согласия. В декабре 2024 года лидер террористического движения запретил ставить окна в зданиях, откуда можно увидеть женщин.

Сейчас Россия работает над снятием террористического статуса с организации «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ). Как уточнили в МИД РФ 31 января, «процесс идет».

Подробнее о пересмотре Москвой решения о признании движения террористическим — в материале «Ъ».