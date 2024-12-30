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Коммерсантъ FM
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В Афганистане запретили ставить окна в зданиях, откуда можно увидеть женщин

Лидер террористической организации «Талибан» (запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада издал приказ, запрещающий устройство окон в жилых зданиях с видом на «территории, используемые афганскими женщинами», в том числе на кухню. Уже имеющиеся окна приказано «загородить» или построить перед ними стену.

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Согласно указу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». «Наблюдение за женщинами, работающими на кухнях, во дворах или набирающих воду из колодцев, может привести к непристойным действиям»,— говорится в указе (цитата по AFP).

С момента захвата власти в Афганистане в 2021 году «Талибан» (признан в РФ террористическим и запрещен) стал ограничивать права женщин. Боевики запретили женщинам большинство форм трудоустройства и получения образования, включая университет. Афганские женщины не могут без сопровождения мужчин посещать правительственные учреждения, ходить к врачу, уезжать от дома более чем на 80 км и летать в самолетах. Женщин в Афганистане также обязали носить бурки (верхняя одежда, полностью покрывающая тело и лицо, видеть в ней можно только через тонкую сетку на уровне глаз).

Фотогалерея

Ситуация в Афганистане после смены власти

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Утром 15 августа отряды террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул &lt;br>На фото: талибы в президентском дворце

Утром 15 августа отряды террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул
На фото: талибы в президентском дворце

Фото: AP / Zabi Karimi

Талибы не стали штурмовать Кабул, предложив мирный переход власти

Талибы не стали штурмовать Кабул, предложив мирный переход власти

Фото: Reuters / Stringer

Представители радикального движения объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Представители радикального движения объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Фото: Reuters / Stringer

Также талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее США передали афганским военным

Также талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее США передали афганским военным

Фото: AP / Sidiqullah Khan

Талибы пообещали уважать права женщин «при условии, что они будут носить чадру», а также сформировать «инклюзивное исламское правительство»

Талибы пообещали уважать права женщин «при условии, что они будут носить чадру», а также сформировать «инклюзивное исламское правительство»

Фото: AP / Gulabuddin Amiri

Также движение пообещало всем афганским военным и чиновникам амнистию

Также движение пообещало всем афганским военным и чиновникам амнистию

Фото: AFP / Anadolu Agency

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

Фото: Reuters / Stringer

В посольстве России в Кабуле сообщили, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане, но пока не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ)

В посольстве России в Кабуле сообщили, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане, но пока не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ)

Фото: AFP / Anadolu Agency

Переходное правительство будет сформировано при участии официальных властей и талибов

Переходное правительство будет сформировано при участии официальных властей и талибов

Фото: Reuters

Для предотвращения беспорядков власти Афганистана ввели комендантский час

Для предотвращения беспорядков власти Афганистана ввели комендантский час

Фото: Reuters / Stringer

На фоне взятия столицы ряд стран эвакуируют своих граждан, а также граждан Афганистана. В аэропорту Кабула (на фото) скопились сотни желающих покинуть страну

На фоне взятия столицы ряд стран эвакуируют своих граждан, а также граждан Афганистана. В аэропорту Кабула (на фото) скопились сотни желающих покинуть страну

Фото: AFP

По данным МИД РФ, талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Несколько сотен работников американского посольства (на фото) были эвакуированы

По данным МИД РФ, талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Несколько сотен работников американского посольства (на фото) были эвакуированы

Фото: AP / Rahmat Gul

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Утром 15 августа отряды террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул
На фото: талибы в президентском дворце

Фото: AP / Zabi Karimi

Талибы не стали штурмовать Кабул, предложив мирный переход власти

Фото: Reuters / Stringer

Представители радикального движения объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Фото: Reuters / Stringer

Также талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее США передали афганским военным

Фото: AP / Sidiqullah Khan

Талибы пообещали уважать права женщин «при условии, что они будут носить чадру», а также сформировать «инклюзивное исламское правительство»

Фото: AP / Gulabuddin Amiri

Также движение пообещало всем афганским военным и чиновникам амнистию

Фото: AFP / Anadolu Agency

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

Фото: Reuters / Stringer

В посольстве России в Кабуле сообщили, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане, но пока не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ)

Фото: AFP / Anadolu Agency

Переходное правительство будет сформировано при участии официальных властей и талибов

Фото: Reuters

Для предотвращения беспорядков власти Афганистана ввели комендантский час

Фото: Reuters / Stringer

На фоне взятия столицы ряд стран эвакуируют своих граждан, а также граждан Афганистана. В аэропорту Кабула (на фото) скопились сотни желающих покинуть страну

Фото: AFP

По данным МИД РФ, талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Несколько сотен работников американского посольства (на фото) были эвакуированы

Фото: AP / Rahmat Gul

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