В Афганистане запретили ставить окна в зданиях, откуда можно увидеть женщин

Лидер террористической организации «Талибан» (запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада издал приказ, запрещающий устройство окон в жилых зданиях с видом на «территории, используемые афганскими женщинами», в том числе на кухню. Уже имеющиеся окна приказано «загородить» или построить перед ними стену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Ismail / Reuters Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Согласно указу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». «Наблюдение за женщинами, работающими на кухнях, во дворах или набирающих воду из колодцев, может привести к непристойным действиям»,— говорится в указе (цитата по AFP).

С момента захвата власти в Афганистане в 2021 году «Талибан» (признан в РФ террористическим и запрещен) стал ограничивать права женщин. Боевики запретили женщинам большинство форм трудоустройства и получения образования, включая университет. Афганские женщины не могут без сопровождения мужчин посещать правительственные учреждения, ходить к врачу, уезжать от дома более чем на 80 км и летать в самолетах. Женщин в Афганистане также обязали носить бурки (верхняя одежда, полностью покрывающая тело и лицо, видеть в ней можно только через тонкую сетку на уровне глаз).