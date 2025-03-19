В Афганистане запретили выдавать девушек замуж без их согласия

Лидер движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выдавать женщин замуж без их согласия. В случае нарушения закона девушка имеет право обратиться в соответствующие инстанции. Указ опубликован на афганском новостном портале Alemarah.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

«Опекун совершеннолетней девушки несет ответственность за нее и должен обсудить с ней предстоящую помолвку, а также получить ее согласие»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

В декабре 2024 года лидер «Талибана» (признан в РФ террористическим и запрещен) запретил устройство окон в жилых зданиях с видом на «территории, используемые афганскими женщинами», в том числе на кухню. Уже имеющиеся окна было приказано «загородить» или построить перед ними стену.

С момента захвата власти в Афганистане в 2021 году «Талибан» (признан в РФ террористическим и запрещен) стал ограничивать права женщин. Боевики запретили женщинам большинство форм трудоустройства и получения образования, включая университет. Афганские женщины не могут без сопровождения мужчин посещать правительственные учреждения, ходить к врачу, уезжать от дома более чем на 80 км и летать в самолетах. Женщин в Афганистане также обязали носить бурки (верхняя одежда, полностью покрывающая тело и лицо, видеть в ней можно только через тонкую сетку на уровне глаз).

В настоящее время Россия работает над снятием террористического статуса с организации «Талибан» (признана террористической и запрещена в РФ). Как уточнили в МИД РФ 31 января, «процесс идет».

Подробнее о пересмотре Москвой решения о признании движения террористическим — в материале «Ъ».