В Дагестане после взрыва газа в многоэтажке арестовали мастера-ремонтника

Ленинский райсуд Махачкалы отправил под арест сотрудника компании «Газпром газораспределение Махачкала» по делу о взрыве в незаконно строящейся многоэтажке. Мужчину подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Он отправлен в СИЗО до 25 мая включительно, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Гапцахской 25 марта. В результате пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Взрывом было повреждено почти 1 тыс. окон и 50 припаркованных во дворе машин. Мастера ремонтно-эксплуатационной службы задержали 27 марта.

По версии следствия, бездействие фигуранта и неисполнение им должностных обязанностей и привели к взрыву. В тот же день произошел второй взрыв газа в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. Следственный комитет России возбудил два дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.