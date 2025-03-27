В Дагестане после взрыва газа в многоэтажке задержан мастер-ремонтник

Мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы задержан в качестве подозреваемого по делу о взрыве газа в многоэтажном доме на улице Гапцахской. Следствие считает, что бездействие фигуранта и неисполнение им должностных обязанностей и привели к хлопку газовоздушной смеси и причинению вреда здоровью местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @mchs_official Фото: кадр видео @mchs_official

Как сообщал «Ъ», взрыв газа в многоквартирном доме 25 марта стал поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Взрывом газа в восьми многоэтажных домах было повреждено около 1 тыс. окон и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Ранения получили четыре человека — три женщины, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Юлия Рыбина, Махачкала