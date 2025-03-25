В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке

«Хлопок паров газа» в многоэтажном доме на улице Гапцахской в Махачкале вызвал пожар в квартире и многочисленные повреждения в соседних домах. По предварительным данным, пострадало два человека.

Взрыв произошел в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома. Один из двух пострадавших госпитализирован. Открытое горение ликвидировано. По данным МЧС, частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажных домах и 50 припаркованных во дворе автомобилях.

Спасатели эвакуировали 150 жильцов дома, где произошел взрыв.

Мэрия Махачкалы сообщила, что дом, в котором произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию, здание входило в реестр незаконно возведенных.

Власти города пообещали оказать помощь пострадавшим.

Юлия Рыбина, Махачкала