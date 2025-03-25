В Дагестане возбуждены два уголовных дела после взрывов газа

Взрывы газа в многоквартирном доме и в салоне сотовой связи в Махачкале стали поводом для возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @mchs_official Фото: кадр видео @mchs_official

Как сообщал «Ъ», «хлопок паров газа» произошел в квартире на седьмом этаже 14-этажного жилого дома на улице Гапцахской. В восьми многоэтажных домах было повреждено около 1 тыс. окон, повреждения получили также 50 припаркованных во дворе дома автомобилей. Еще один взрыв газа произошел в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит в мэрии Махачкалы заседание комиссии по ЧС. Обсуждается, в частности, вопрос о размещении пострадавших жильцов и оказании им помощи. В состав спецкомиссии войдут представители всех ответственных структур, а также надзорных и спасательных служб, МЧС и Следственного комитета России. К оказанию помощи будут привлечены волонтеры.

Жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения, сообщили в правительстве республики. У мэрии города есть также соглашение с несколькими гостиничными комплексами, где также могут быть размещены пострадавшие.

Тем временем минздрав республики уточнил число пострадавших при двух взрывах (второй произошел в салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля).

В доме на улице Гапцахской было ранено четыре человека - трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина. После хлопка газа на улице Имама Шамиля в клиники было доставлено четверо раненых, все они в тяжелом состоянии.

Юлия Рыбина, Махачкала