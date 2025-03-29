Рэпер Аким Апачев признал вину за граффити в Судже

Рэпер и блогер Аким Апачев, который рисовал граффити на зданиях в Судже Курской области, заявил, что прошел опрос в МВД и готов нести ответственность за свои действия. В своем Telegram-канале он еще раз принес извинения жителям Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аким Апачев в Судже

Фото: @wargonzo Аким Апачев в Судже

Фото: @wargonzo

«Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки»,— написал Аким Апачев.

Он также предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну свою помощь в восстановлении памятников, которые были разрушены ВСУ в регионе. «Грядет праздник 80-летия Победы, и наш президент недавно говорил о необходимости восстановления памятников Курской области после оккупации ВСУ. Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе»,— добавил исполнитель.

Ранее господин Хинштейн заявлял, что Аким Апачев «не собирается» приезжать в Курск, чтобы полиция не могла опросить его и составить протоколы об административных правонарушениях для отправки их в суд.

После того как армия России выбила украинские формирования из Суджи, Аким Апачев приехал в город и начал исправлять оставленные украинскими военными граффити на свои собственные. Это вызвало негативную реакцию властей и общества. Предполагается, что Акиму Апачеву предъявят обвинения по трем административным статьям: о нарушении запрета на въезд в приграничный район, об использовании ненормативной лексики и о порче имущества.