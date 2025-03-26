Хинштейн: рэпер Аким Апачев отказывается приезжать к курской полиции

Рэпер Аким Апачев заверил, что посещал Суджу, но в Курск для дачи показаний полиции не собирается, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Ранее рэпер попросил прощения за нарисованные в Судже граффити. Однако врио губернатора не принял его извинений и предупредил о неизбежности наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Позднее господин Хинштейн провел опрос среди жителей Курской области, и по его результатам стало ясно, что большинство (87% опрошенных) не верят словам рэпера.

«Он (Аким Апачев.— “Ъ”) подтвердил, что был в Судже, но приезжать в Курск не собирается — это не позволяет полицейским опросить его, составить протоколы об административных правонарушениях и направить материалы в суд. Блогер 24 марта сообщил полиции, что находится в Донецке, однако на связь с сотрудниками УМВД по ДНР не выходит»,— написал в Telegram-канале Александр Хинштейн.

Предполагается, что господину Апачеву предъявят обвинения по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества.

«Тем не менее, бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех»,— заключил врио губернатора.

В воскресенье рэпер прокомментировал пост Александра Хинштейна о «хайпе на трагедии». «Александр Евсеевич, готов нести полную ответственность за совершенное мной административное правонарушение»,— пообещал Аким Апачев.

За день до этого Telegram-канал Wargonzo опубликовал ролик, на котором рэпер Апачев приехал в освобожденный город Суджа и начал исправлять оставленные ВСУ граффити на собственные.