Заварухин про игру «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «хотел раздать валидол»

Главный тренер ХК «Автомобилист» Николая Заварухина похвалил уральских хоккеистов за то, что выдержали прессинг «Ак Барса» и оценил боевой настрой. Напомним, 28 марта «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 (2-0, 1-1, 1-2) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Заварухин

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Николай Заварухин

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Впечатлений, конечно, много. Хотел раздать валидол, как приносят разные сувениры. По началу матча, конечно, хороший настрой боевой, хорошие эмоции. Здорово, что выдержали этот прессинг "Ак Барса". Хорошие хоккеисты у "Ак Барса", мастера есть в команде, которые могут исполнить. Здорово, что победили. Первый шаг в этой серии, первая победа, наверное, она и бывает самая тяжелая»,– прокомментировал Николай Заварухин. Он отметил, что в этом матче вся команда сыграла лучше и не стал кого-то выделять.

За игрой с трибун следили уральский полпред Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который в этот же день прилетел в Екатеринбург на представление членам правительства. Евгений Куйвашев ушел в отставку.

«Вопрос о том, что поменяли губернатора, наверное, не ко мне. Конечно, его поддержка была очень важна для нас, и он сейчас, наверное, уже из Москвы будет поддерживать нас также, как и поддерживал здесь в Екатеринбурге. Пока контактов с новым губернатором у нас не было, но я знаю, что он любит хоккей очень, у него сын занимается хоккеем, и он очень здорово относится к "Автомобилисту" и также поддерживает команду, как и Евгений Куйвашев. Сейчас у нас будет двойная поддержка, у одного – из Москвы, у одного – из Екатеринбурга»,– рассказал господин Заварухин.