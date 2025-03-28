«Автомобилист» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 (2-0, 1-1, 1-2) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между клубами «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Матч между клубами «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Ак Барс» (Казань)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Шайбы у «Автомобилиста» забросили Александр Шаров, Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Алексей Бывальцев. У «Ак Барса» отличились Степан Фальковский, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин.

Счет в серии плей-офф стал 1-1. Третий матч пройдет в гостях у казанского «Ак Барса» 30 марта.

Напомним, в среду 26 марта, в первом матче серии «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ со счетом 1:4.

Полина Щуцкая