Бывшего топ-менеджера завода «Телта» Высокова снова отправили в СИЗО

Бывший замучредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали и этапировали в Москву, где суд ужесточил ему меру пресечения, вернув из-под домашнего ареста обратно в СИЗО, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Высоков на оглашении приговора по видеосвязи в октябре 2024 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Высоков на оглашении приговора по видеосвязи в октябре 2024 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Высоков после того, как суд перевел его под домашний арест, подписал контракт с Минобороны об участии в СВО, не уведомив об этом следствие. Около недели он пробыл в одной из учебных частей Воронежской области, откуда его забрали сотрудники правоохранительных органов. Минобороны в ближайшее время намерено расторгнуть с ним контракт.

Мосгорсуд ужесточил Алексею Высокову меру пресечения, его взяли под стражу в зале суда. Срок его ареста агентство не приводит.

По версии СКР, господин Высоков, бывший главный бухгалтер «Телты» Елена Гришина и военный представитель Минобороны Алексей Пальмов похитили 48 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования бывших топ-менеджеров завода также обвинили в даче крупной взятки начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. В феврале суд перевел их из СИЗО под домашний арест.

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