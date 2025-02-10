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Коммерсантъ FM
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Бывших замучредителя и главбуха завода «Телта» отпустили из СИЗО

Мосгорсуд изменил меру пресечения экс-заместителю учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексею Высокову и экс-главбуху Елене Гришиной, обвиняемым в мошенничестве и даче взяток. Их перевели под домашний арест, сообщили ТАСС в суде.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд отклонил ходатайства следствия о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражу, в отношении них избран домашний арест»,— заявил представитель суда. Алексей Высоков и Елена Гришина были арестованы в июле 2024 года.

По версии следствия, оба фигуранта, а также акционер «Телты» Игорь Морозов и сотрудник военного представительства Минобороны Алексей Пальмов похитили 48 млн руб. при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По ходу расследования Алексея Высокова и Елену Гришину также обвинили в даче взятки в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. Обвинение запросило для господина Высокова восемь, а для госпожи Гришиной — семь лет и восемь месяцев лишения свободы.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Самокат и квадрокоптер оценили по всей строгости».

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