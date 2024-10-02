Самокат и квадрокоптер оценили по всей строгости

Как стало известно “Ъ”, в финальную стадию вступил процесс по первому дошедшему до суда уголовному делу гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной. За дачу взяток начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю в виде телевизора, самоката и квадрокоптера общей стоимостью 170 тыс. руб. обвинение запросило для господина Высокова восемь, а для госпожи Гришиной семь лет и восемь месяцев лишения свободы. Господина же Слюсаря прокуратура просит отправить в колонию на семь с половиной лет. Защита считает запрошенное наказание чрезмерно суровым и несоразмерным содеянному. Ожидается, что на днях Солнечногорский гарнизонный военный суд огласит приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина были задержаны летом 2023 года и 20 июля арестованы Хамовническим судом Москвы по ходатайству Главного военного следственного управления СКР в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов с Минобороны на поставку средств связи по завышенной, как считает следствие, цене.

По ходу расследования фигурантам инкриминировали еще и дачу взятки в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) начальнику первого отдела Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергею Слюсарю. Последнему, соответственно, вменили в вину получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Преступление, по версии следствия, имело место в 2019, 2021 и 2023 годах, когда от лица завода обвиняемые Высоков и Гришина презентовали к дню рождения господину Слюсарю поочередно электросамокат, телевизор и квадрокоптер. Последний работник ГУС сам попросил в качестве подарка и планировал отправить его для нужд СВО, но не успел. СКР же полагает, что взятки платились за «общее покровительство», которое выразилось в помощи по скорейшему прохождению в военном ведомстве документов, необходимых для участия «Телты» в госзаказе, за завышение объемов поставляемой заводом продукции, а также за помощь в приемке продукции предприятия на складе одной из воинских частей.

Общую стоимость взятки следствие оценило чуть более чем в 170 тыс. руб.

На следствии и в суде господин Слюсарь вину признал и даже написал явку с повинной, оставшись под подпиской о невыезде.

Алексей Высоков и Елена Гришина признали вину частично, отмечая, что господин Слюсарь не мог влиять на объем поставляемой заводом «Телта» продукции (предприятие выпускает средства связи для военных), а вверенное ему подразделение не занималось ее закупкой. При этом защита подсудимых указала, что в рамках упомянутого в деле госконтракта завод «Телта» поставил более чем в десять раз меньший объем телефонных аппаратов, нежели требовалось военным,— вместо 28 тыс. единиц в год всего около 2 тыс. Это, по мнению адвокатов подсудимых, опровергает версию следствия.

Сами подсудимые утверждали, что с помощью подарков они пытались наладить взаимодействие с господином Слюсарем, который всегда общался на повышенных тонах и отличался изрядной грубостью, бракуя отправляемые ими документы. Но после того как ему презентовали самокат, он стал вести себя более сдержанно.

Тем не менее прокуратура сочла вину подсудимых доказанной и запросила для Слюсаря семь с половиной лет лишения свободы, для Гришиной — семь лет и восемь месяцев заключения, а для Высокова — восемь лет.

Защитники подсудимых Высокова и Гришиной, в свою очередь, назвали запрошенные их подзащитным сроки чрезмерно суровыми и несоразмерными содеянному. Они просили вынести подсудимым «справедливый приговор» по ст. 291 УК. Она помимо реального наказания на срок от 7 до 12 лет лишения свободы предполагает и просто крупный штраф. Адвокат господина Слюсаря также просил суд ограничиться для него наказанием, не связанным с лишением свободы.

«Я считаю, что в действиях Высокова и Гришиной нет состава преступления»,— заявила “Ъ” адвокат Елены Гришиной Елена Волкова. По ее мнению, у подсудимых не было умысла на дачу взятки и он не был доказан. По словам защитника, на финальной стадии процесса наказание для фигурантов запросил прокурор, который сменил своего коллегу и не участвовал в допросе свидетелей. «А между тем ряд из них не подтвердили показания, которые они давали на следствии, и все единодушно, включая даже сына Слюсаря, рассказывали, что он был груб в общении и часто даже допускал нецензурную брань. Это подтверждает позицию защиты о том, что с помощью подарков сотрудники завода просто пытались наладить с ним вежливое общение»,— подчеркнула адвокат.

Ожидается, что 4 октября подсудимые скажут последнее слово, после чего Солнечногорский гарнизонный военный суд удалится на вынесение приговора.

Между тем Высоков и Гришина в дальнейшем предстанут перед судом по меньшей мере по двум уголовным делам, в рамках которых они обвиняются в различных хищениях путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении госконтрактов с Минобороны.

При этом если изначально после их ареста в 2023 году следствие вменяло фигурантам ущерб на сумму более 500 млн руб., то в итоге она снизилась до 81 млн руб. По одному из законченных дел — о хищениях в 2015–2016 годах на сумму 33 млн руб.— вместе с Алексеем Высоковым и Еленой Гришиной проходят собственник завода «Телта» Игорь Морозов и сотрудник военного представительства Минобороны, которое осуществляло контроль за качеством продукции, Алексей Пальмов. В ходе предварительного слушания 3 сентября Таганский суд Москвы направил это дело по подсудности в Мещанский суд столицы. Туда же, как ожидается, должно вскоре поступить и законченное недавно дело о хищениях 48 млн руб. бюджетных средств, которые, по версии следствия, были украдены при исполнении госконтракта с Минобороны на поставку средств связи в 2016–2021 годах путем завышения цен на продукцию. Поскольку в нем фигурируют те же лица, за исключением господина Пальмова, эти дела, скорее всего, объединят. Все фигуранты вину категорически отрицают, как и сам факт хищения бюджетных средств.

Ранее, напомним, господа Высоков и Гришина дали показания о даче взяток на сумму 36 млн руб. заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, а также сотруднику военной приемки Андрею Лукину — на сумму 6,8 млн руб. Дело первого еще расследуется, а второй уже предстал перед судом в Перми. Уголовное же преследование в отношении взяткодателей прекратили как в отношении лиц, добровольно сообщивших о преступлениях.

Мария Локотецкая