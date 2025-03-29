Бизнесмена Шифрина повторно объявили в розыск

МВД России переобъявило в уголовный розыск бизнесмена украинского происхождения, основателя Midland Group Эдуарда Шифрина. В 2022 году он отказался от российского гражданства.

О повторном объявлении Эдуарда Шифрина в розыск по уголовной статье следует из базы МВД. ТАСС со ссылкой на материалы дела также пишет, что суд арестовал имущество бизнесмена. Шифрина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Эдуард Шифрин был основным акционером «Запорожстали» и холдинга Midland Group. Российское гражданство он получил в 2016 году. В 2022 году он осудил начало боевых действий на Украине и отказался от российского паспорта. В октябре 2023 года Шифрина первый раз объявили в розыск.