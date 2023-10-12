МВД объявило в розыск основателя Midland Group Эдуарда Шифрина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения, основателя Midland Group Эдуарда Шифрина, который ранее отказался от российского гражданства. Предпринимателя разыскивают в рамках уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шифрин в 2010 году

Фото: Оксана Капитан, Коммерсантъ Эдуард Шифрин в 2010 году

Фото: Оксана Капитан, Коммерсантъ

Карточка с данными господина Шифрина появилась в разыскной базе МВД. Так указано, что бизнесмен разыскивается «по статье УК РФ», но по какой именно, не уточняется. Господин Шифрин получил гражданство РФ указом президента Владимира Путина в 2016 году. После начала спецоперации бизнесмен осудил действия РФ и отказался от российского паспорта.

Сейчас Эдуард Шифрин постоянно проживает в Израиле. Ранее он был основным акционером «Запорожстали» и холдинга Midland Group, также бизнесмен занимал должности вице-президента Еврейской конфедерации Украины и регионального вице-президента Всемирного еврейского конгресса.

Александр Кислов