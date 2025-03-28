Убыток «Россетей» в 2024 году составил 295 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «Россети» (MOEX: FEES) по итогам 2024 года составил 294,8 млрд руб. против прибыли в 320,4 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчетности компании по РСБУ. Выручка «Россетей» увеличилась за год на 8,6%, достигнув 354,24 млрд руб.

Прочие расходы в 2024 году составили 522,23 млрд руб. (в 2023-м — 88 млрд руб.). Прочие доходы компании достигли 22,5 млрд руб. против 289,7 годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 5,3% за год, до 148,9 млрд руб. Себестоимость продаж составила 205,3 млрд руб. В 2023 году показатель был на уровне 184,9 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 4,6%, до 137 млрд руб.

«Основное влияние на финансовый результат оказало признание убытка от обесценения основных средств и капитальных вложений в размере 331,2 млрд рублей, а также переоценка финансовых вложений в размере 123,1 млрд рублей. Данные операции носят неденежный характер и обусловлены соблюдением правил формирования бухгалтерской отчетности»,— сообщили «Интерфаксу» в «Россетях». Без учета этих факторов компания получила бы 33,7 млрд руб. прибыли.

Подробнее о деятельности «Россетей» — в материале «Ъ» «“Россетям” добавляют комплексы».