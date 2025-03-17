«Россетям» добавляют комплексы

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает консолидировать на базе «Россетей» (MOEX: FEES) электросети Дальнего Востока, которые сейчас принадлежат «РусГидро». Речь идет о Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), которую правительство планировало передать другому собственнику в рамках распространения оптового энергорынка на Дальнем Востоке. Аналитики считают, что ДРСК не представляет инвестиционной ценности для «Россетей» из-за ее убыточности, недорегулированности тарифов, а также зависимости от финансовой поддержки «РусГидро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минэнерго начало прорабатывать возможность передачи электросетей Дальневосточной распределительной сетевой компании, принадлежащих «РусГидро», в собственность «Россетей», утверждает ряд источников “Ъ”, знакомых с инициативой министерства. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что вопрос консолидации электросетевого комплекса на базе единой компании с государственным участием — одна из задач стратегии развития электросетевого комплекса. «Такая работа сейчас проводится»,— подтвердили там.

Сейчас «РусГидро» владеет всей энергетикой на Дальнем Востоке, включая генерацию, сбыт и электросети. Однако, с 1 января 2025 года регион был отнесен к оптовому энергорынку, где цена на электроэнергию формируется рыночными механизмами, а не регулируется тарифами. В этой логике сам факт владения «РусГидро» электросетевыми активами на Дальнем Востоке противоречит законодательству, запрещающему совмещать производство или сбыт электроэнергии с ее передачей. Из-за этого неоднократно поднимался вопрос о том, что нужно разделить активы «РусГидро». В контуре дальневосточных активов «РусГидро» электросетями помимо ДРСК также владеет «Якутскэнерго». Идет ли сейчас речь и о передаче сетей «Якутскэнерго» «Россетям», собеседники “Ъ” сказать затрудняются.

В 2023 году ФАС заявила, что разрабатывает план по выделению электросетей из «РусГидро». В компании тогда заявляли, что не хотели бы «дарить» какие-либо активы. О том, что «РусГидро» в 2025 году начнет процесс распаковки электросетевых активов из «Якутскэнерго», в сентябре 2024 года говорил член правления компании Роман Бердников. В начале марта глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что вопрос выделения электросетевых активов из «РусГидро» должен быть решен, но процесс может занять несколько лет. «Я думаю, в пятилетней перспективе, проработав механизмы финансирования, найдя источники тарифные, нетарифные, можно будет об этом говорить... Это решение должно быть подкреплено обязательным решением по источникам финансирования приведения в нормативное состояние и поддержки этого сетевого комплекса»,— цитировал его «Интерфакс».

Каким путем может происходить консолидация, пока предметно не обсуждалось, говорят собеседники “Ъ”, но отмечают, что продажа электросетей ДРСК будет затруднительна из-за плохого финансового состояния актива, который, по сути, не обладает рыночной стоимостью.

В «Россетях» и «РусГидро», аппарате вице-премьера Юрия Трутнева комментариев не предоставили. В ФАС “Ъ” сообщили, что пока соответствующая информация и указанное ходатайство не поступали в службу.

«РусГидро» получило ДРСК в составе «РАО ЭС Востока» в 2011 году. Компания отвечает за передачу и распределение электроэнергии по распредсетям на территориях Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края и южного района Якутии. В 2023 году ДРСК получила 717 млн руб. убытка по РСБУ против чистой прибыли в 258,7 млн руб. годом ранее. Кредиторская задолженность компании увеличилась с 8,16 млрд руб. на конец 2022 года до 14,28 млрд руб. на конец 2023 года.

Экс-глава «Россетей» Павел Ливинский дважды выносил вопрос (см. “Ъ” от 7 ноября 2017 года и 13 февраля 2020 года) консолидации на базе монополии электросетей Дальнего Востока. Тогда в компании считали, что перепаковка ДРСК обеспечит эффективную эксплуатацию электросетей в регионе, снизит тарифную нагрузку на потребителей за счет сокращения операционных расходов (централизация диспетчерских функций, производственных баз, поддержание материальных запасов) и позволит распространить стандарты единой технической политики «Россетей» на Дальнем Востоке. Нынешний глава «Россетей» Андрей Рюмин заявлял, что компания не ведет переговоров по ДРСК, но отмечал, что «если такое решение будет (о передаче в "Россети".— “Ъ”), то это будет решение государства».

Передача сетевых активов «РусГидро» другому собственнику нецелесообразна без исправления недостатков тарифного регулирования и вывода электросетей Дальнего Востока на безубыточный уровень, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Активы ДРСК, на его взгляд, не представляют инвестиционной ценности для «Россетей». Выручка от передачи электроэнергии компании демонстрирует устойчивую отрицательную динамику и формирует убыток с 2023 года, долговая нагрузка за последнюю пятилетку существенно увеличилась, чистый долг вырос в четыре раза, четыре из пяти филиалов ДРСК убыточны, а экономическая модель функционирования компании в основном зависит от финансовой поддержки «РусГидро», отмечает эксперт.

Ориентировочную стоимость выкупа «Якутскэнерго», учитывая балансовый объем активов, господин Сасим оценил примерно в 12 млрд руб. Но исходя из срока окупаемости в 20 лет и ставки дисконтирования в 14%, потенциальный инвестор для возврата вложений ежегодно должен получать денежный поток в размере 1,8 млрд руб., что маловероятно в случае с «Якутскэнерго», считает он. «Справедливую цену продажи активов необходимо определять исходя из нормальной собираемости экономически обоснованной валовой выручки компании и возможности повышения эффективности ее деятельности»,— полагает Сергей Сасим.

Татьяна Дятел