Учредитель «Тетлы» не признал на суде вину по делу о поставках военных телефонов

На заседании Мещанского суда Москвы учредитель пермского телефонного завода «Тетла» Игорь Морозов не признал вину по делу о хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов.

Другие фигуранты дела — заместитель главы «Тетлы» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина — также не признали вину в хищениях. При этом бывший ведущий специалист Минобороны Алексей Пальмов вину признал частично, передает ТАСС.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год обвиняемые совершили хищения при выполнении контрактов с оборонным ведомством. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенное в сговоре с использованием служебного положения. Алексея Высокова и Елену Гришину также обвинили в даче взятки в крупном размере начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны.

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