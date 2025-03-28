В Екатеринбурге обнаружили склад с контрафактными вейпами на 9 млн рублей

На улице Зоологической, 9, в Екатеринбурге обнаружен склад с контрафактными вейпами и жидкостями для электронных сигарет на сумму более 9 млн руб., сообщил член общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По его словам, индивидуальный предприниматель Безматерных поставлял никотинсодержащую продукцию в Тюменскую область, ХМАО, Алтайский край и Екатеринбург. Основным покупателем в Екатеринбурге была розничная сеть «Табак №1».

На половине продукции отсутствовала маркировка «Честного знака», на остальных товарах она была поддельной. «QR-коды были дублирующими – их просто откопировали, и использовали затем на другой продукции»,— сообщил господин Чукреев.

По его словам, полиция квалифицирует дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Полиция изъяла почти весь товар со склада. Кроме того, Дмитрий Чукреев отметил, что после аналогичного случая с ИП Тумасовым на улице Волгоградской, у ИП Безматерных увеличился поток покупателей.

Ранее в Екатеринбурге выявили огромный склад-офис с нелегальными электронными сигаретами и никотинсодержащими жидкостями на улице Волгоградской. Склад поставлял продукцию в различные торговые точки города, в том числе в розничную сеть Teplo. Общая стоимость изъятой продукции составила более 70 млн руб.

Полина Щуцкая