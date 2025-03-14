В Екатеринбурге выявили склад с нелегальными вейпами на 70 млн рублей

Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля выявили в Екатеринбурге огромный склад-офис с нелегальными электронными сигаретами и никотинсодержащими жидкостями на улице Волгоградской, сообщил член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев на своей странице во «Вконтакте».

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Склад поставлял продукцию в различные торговые точки города, в том числе в розничную сеть Teplo. Общая стоимость изъятой продукции составила более 70 млн руб.

«QR-коды для маркировки «Честный знак» кустарно изготавливались на этом же складе с помощью ноутбука и термопринтера. Всю технику и заготовки тоже изъяли. Это самое масштабное изъятие никотинсодержащей продукции за последние годы. И не последнее»,— сообщил Дмитрий Чукреев.

По словам члена Общественной палаты Екатеринбурга, товар находился в незаконном обороте, что могло нанести вред здоровью потребителей из-за отсутствия гарантий качества. Оптовый сбыт никотиновой продукции организовали бизнесмены из Самары.

Полина Щуцкая