Зеленский отказался признавать долг перед США за военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что страна не будет считать долгом военную помощь со стороны США. По данным Кильского института мировой экономики, помощь США Украине с 24 февраля 2022 года составила $123 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AP Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AP

«Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который является совершенно другим документом, чем предыдущее рамочное соглашение. Украина не будет признавать военную помощь США долгом. Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим»,— сказал президент Украины (цитата по УНИАН).

Новый проект соглашения между Украиной и США по ресурсам касается всех полезных ископаемых. Через спецфонд будет контролироваться половина запасов нефти и газа Украины, все металлы и большая часть инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Больше половины членов фонда будут иметь право вето и назначаться Вашингтоном. В документе не упоминаются гарантии безопасности Киева. Предполагается, что соглашение должно компенсировать все расходы США на помощь Украине в конфликте с Россией.

«Выглядит так, будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации»,— прокомментировал проект соглашения украинский чиновник (цитата по Washington Post).

Подписание первого варианта соглашения США и Украины по редкоземельным металлам сорвалось в феврале после публичной ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Позже господин Трамп анонсировал «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов в США.

Подробнее о февральском конфликте президентов Украины и США — в материале «"Ваши проблемы начинаются прямо сейчас"».