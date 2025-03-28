Hyundai Solaris наращивают производство

Бывший завод концерна Hyundai в России расширяет производство. Компания АГР, которая выкупила предприятие после ухода корейской компании, пообещала к апрелю увеличить скорость конвейера завода в Сестрорецке до 200 автомобилей в день. Сейчас там выпускают машины под брендом Solaris. Это старые модификации седанов Hyundai Solaris и Kia Rio, а также хэтчбэк Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Предприятие возобновило работу только в январе 2024-го. С тех пор марка попала в топ-10 по продажам. Компания сообщала, что готовится к запуску производства машин от «азиатского партнера», но не уточняла, о ком идет речь.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не уверен, что это также будут корейские машины: «Если говорить об основном заводе в Сестрорецке, у него была очень большая мощность, там выпускали до 230 тыс. автомобилей в год. Расти есть куда, вопрос в том, нужно ли это сейчас рынку. Спрос на автомобили вообще проседает, и не факт, что можно продать много автомобилей Solaris. На бывшем заводе General Motors в Шушарах, который готовят к тому, чтобы он заработал, скорее всего, будут выпускать среднеразмерный кроссовер Jaecoo J7 и крупный J8, который, возможно, будет тоже под брендом Solaris.

Что касается возвращения самих корейцев, конечно, они на низком старте. С того момента, когда им пришлось отказаться от завода, они мечтают его вернуть. Другое дело, что корейцы не будут даже официально продавать свои машины здесь, не говоря уже о производстве, до тех пор, пока они не получат позитивный сигнал от своего регулятора. Для этого корейский регулятор должен получить соответственный позитивный сигнал от Минфина США. А поскольку теперь США идут в серьезном разрезе с Европой, и европейские санкции не только сохраняются, но и, видимо, будут усиливаться, то корейцы еще будут думать, что про них скажут европейцы, потому что у корейцев есть свои заводы и продажи в Европе».

Hyundai Motor Group — один из крупнейших южнокорейских брендов, возврат которого на российский рынок активно осуждается в СМИ. По сообщениям издания The Korea Times, автопроизводитель, а также популярные бренды электроники Samsung и LG рассматривают возможность вернуться на российский рынок на фоне обсуждения ослабления санкций против РФ.

Hyundai не разрывала контактов с дилерами, исполняла все свои гарантийные обязательства перед клиентами и имеет большой пул лояльных покупателей, поэтому шанс вернуться с новыми моделями на свой петербургский завод у нее есть, считает автоэксперт Олег Мосеев: «Все, что происходило с этим заводом, говорит о том, что Hyundai изначально не планировал уходить и решил, что проще сохранить работающий завод, который будет пока выпускать авто под брендом, который ассоциируется с одной из моделей. Таким образом, потребитель не будет забывать о модельном ряде Hyundai.

Hyundai закрывает глаза на параллельный импорт, не истеря, как Volkswagen или Mercedes. На продажи в России до их ухода приходилось 9% мировых продаж, Россия была одним из крупнейших рынков для Hyundai Corporation. Понятно, что несмотря на наличие опциона, они будут возвращаться немножко на других условиях, чем прописано, хотя Hyundai не уходила, а просто приостановила операции. Гарантию они поддерживали, запчасти для ремонта поставляли, они общаются с дилерами, идет работа по сохранению производства, управленческой команды и команды работников. Как только будет геополитическая возможность, Hyundai, конечно, вернется».

Завод в Санкт-Петербурге Hyundai продала в декабре 2023 года за 10 тыс. руб. структурам бывшего гендиректора «Авилона» Андрея Павловича. У компании осталась возможность выкупа актива в течение двух лет. При этом в марте Владимир Путин, обсуждая условия возвращения международных брендов в Россию, заявил, что компании, которые продали свой бизнес с дисконтом, при возвращении не смогут выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости.

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Юлия Савина