Гутерриш: ООН считает власти Украины легитимными

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Украина не нуждается во введении внешнего управления. Отвечая на вопрос журналистов, глава всемирной организации сказал, что у Украины уже есть правительство, которое легитимно руководит государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать»,— сказал господин Гуттериш (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление и провести выборы под эгидой ООН. По словам главы государства, Россия опасается подписывать договоренности с украинской стороной, так как в ближайшее время туда «придут другие руководители». Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он сохраняет пост из-за действия военного положения в стране.

О попытках урегулирования конфликта читайте в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».