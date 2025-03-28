Замглавы дипмиссии Канады Брайан Эбель вызван в МИД России

В МИД России вызван заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель. Ему сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в РФ Сары Тейлор. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Брайана Эбеля в соцсети Фото: Страница Брайана Эбеля в соцсети

«Дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с пактом Молотова—Риббентропа и Ялтинской конференцией. Реплика С. Тейлор особенно неуместна в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, вклад в которую внесла и канадская сторона, участвовавшая в антигитлеровской коалиции. Усматриваем в поведении посла симптом послевоенной политики Канады, укрывшей на своей территории тысячи нацистских преступников и их приспешников из числа бандеровцев и других карателей»,— сказано в сообщении ведомства.

В МИДе напомнили об инциденте 2023 года, когда политическая элита Канады «рукоплескала гитлеровскому пособнику из 14-й дивизии СС "Галичина"». Послу рекомендовали не забывать о боевом братстве России и Канады во время Второй мировой войны и историческом союзничестве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла Канады в России Сару Тейлор за посещение Пискаревского кладбища. Поводом для претензии послужил пост госпожи Тейлор со словами о том, что необходимо помнить о героизме и страданиях жертв блокады Ленинграда и учиться у истории, «а не искажать ее ради собственной выгоды».