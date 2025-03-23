Захарова раскритиковала посла Канады за посещение Пискаревского кладбища

Представитель МИД России раскритиковала посла Канады в России Сару Тейлор, которая посетила Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге и возложила цветы к монументу «Родина-мать». Слова дипломата о визите к мемориалу госпожа Захарова назвала кощунством и попыткой исказить историю.

20 марта Сара Тейлор опубликовала в соцсети X фотографию, на которой возлагает цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище. «Сегодня в Санкт-Петербурге я возложила цветы в память о погибших во время блокады»,— говорится в актуальной подписи к посту.

Мария Захарова написала в Telegram, что посол Канады разместила в соцсетях еще один комментарий: «Наше лучшее подношение мертвым — это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях "Пакта Молотова-Риббентропа", и Ялты — чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды».

По словам представителя МИД России, в этих строках Сара Тейлор «кощунственно сумела выставить СССР», «оттоптаться на решениях Ялтинской конференции» и обвинить Россию в искажении истории. Она написала, что у посла Канады «явный провал» в знаниях истории. Мария Захарова также сочла оскорбительными слова дипломата «для тех, кому удалось выжить в те лютые годы».

На Пискаревском мемориальном кладбище захоронены около 500 тыс. жертв блокады Ленинграда и советских военнослужащих. Один из крупнейших мемориальных комплексов, посвященных погибшим во время Второй мировой войны.