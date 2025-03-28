В случае экстраординарности усыпить

Заксобрание Амурской области одобрило поправки в законодательство, устанавливающие порядок обращения с безнадзорными животными. В регионе смогут усыплять их, если животные проявляют немотивированную агрессию, неизлечимо больны или являются переносчиками опасного заболевания. Умерщвление всех остальных бездомных особей разрешат в случае введения в регионе или отдельном муниципалитете особого режима «экстраординарной ситуации». Попытки ввести подобное регулирование ранее предпринимали другие регионы, но законы впоследствии отменялись судами по жалобам зоозащитников. Собственные разъяснения на этот счет давал и Конституционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Регионы, напомним, могут своими законами устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными: это право закреплено в ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными» 2018 года. Согласно его первоначальной редакции, субъекты федерации должны были отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать «неагрессивных» котов, собак и других животных в их места обитания. Но в июле 2023 года Госдума приняла поправки, в соответствии с которыми регионы смогли устанавливать самостоятельные меры контроля бездомных особей.

Воспользовавшись этих правом, ряд субъектов (в том числе Бурятия) решили усыплять бездомных животных, закрепив это региональными законами, которые, впрочем, впоследствии были отменены судами после жалоб зоозащитников.

В решениях судов говорилось, что принятые законы противоречат положению того же ФЗ №498, которое декларирует «гуманное отношение к животным без владельцев».

После этого Верховный суд Бурятии обратился в Конституционный суд (КС) за разъяснениями. Тот указал, что усыпление бездомных животных возможно только в четырех случаях: при нападениях на человека и «немотивированной агрессивности»; при угрозах распространения опасных болезней; при «экстраординарной ситуации», когда «любые другие мероприятия» (помимо умерщвления) не способны решить проблему.

Разработанный властями Приамурья закон (27 марта он принят заксобранием и направлен на подпись губернатору Василию Орлову) писался с учетом позиции КС, заявил «Ъ» депутат заксобрания Амурской области, член комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики, Дмитрий Сырцов (КПРФ).

В области разрешат усыплять бездомных животных в следующих случаях:

если они испытывают физические страдания от болезней или травм (решение принимается после ветеринарного осмотра);

являются носителями или возбудителями опасных болезней (решение также принимает ветеринар);

проявляют немотивированную агрессивность, в частности нападают на людей (решение выносит многопрофильная комиссия, специально созданная для этого в приюте).

Предусмотрен и сценарий, при котором усыплять можно вообще любое бездомное животное.

Для этого в регионе или его муниципалитете должна быть введена «экстраординарная ситуация» (ЭС) — «не поддающаяся разрешению иными средствами ситуация, связанная с обеспечением безопасности граждан от нападений животных без владельцев или с распространением переносимых ими опасных для человека болезней».

Поводом для введения ЭС станут, к примеру, нападения собак на человека с летальным исходом или причинением тяжкого вреда здоровью или установление карантина в связи с опасностью распространения заболевания.

Решение о введении ЭС принимается местным правительством на срок до двух месяцев. Все животные, отловленные в этот момент на территории ЭС, в том числе ранее стерилизованные и чипированные, будут усыплены через 20 дней.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится новая порция поправок в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», призванная дополнительно защитить людей от нападения бездомных собак. Законопроект внесла 8 февраля группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ). Парламентарии хотят исключить норму о возврате животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, в прежние места обитания.

Регионы смогут установить предельный срок нахождения животных без владельцев в приютах, по истечении которого получат возможность их умертвить.

Законопроект уже вызвал бурное обсуждение в Совете федерации, где напомнили о ранее высказанной позиции КС. В ряде регионов прошли митинги правозащитников, протестующих против законопроекта. Мнение субъектов федерации по поводу инициативы также разделилось, о чем ранее сообщал «Ъ». Рассмотрение поправок в первом чтении планируется после поступления отзыва от правительства.

Анна Яшина, Благовещенск; Полина Ячменникова