Псы к месту и не к месту

Госдума отложила рассмотрение резонансного законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. Обсудить инициативу депутаты намерены после того, как получат заключение правительства РФ, а также другие предложения кабмина на этот счет. Как выяснил “Ъ”, мнения региональных властей по поводу законопроекта разошлись, хотя и противники, и сторонники «радикальных мер» просят учесть обстановку с бродячими собаками на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

Первое чтение законопроекта, который дает регионам право умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приюте, было предварительно запланировано на 19 марта, но из-за отсутствия отзыва правительства этот вопрос исключили из повестки.

Вместо этого 18 марта депутаты обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой «представить позицию правительства РФ по текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению указанных проблем».

«Мы тем, что внесли законопроект, сдерживаем выход людей на улицы»,— предупредила соавтор инициативы, председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она сообщила, что нижняя палата ждет ответа от кабмина до 26 марта (в этот день господин Мишустин придет в Думу с отчетом о проделанной за год работе).

Тем временем позицию по резонансной инициативе к 19 марта успели выразить в большинстве регионов. По данным профильной думской рабочей группы, документ получил поддержку со стороны исполнительной или законодательной власти в 59 субъектах РФ, а в ряде случаев — сразу обеих. В частности, по два положительных отзыва пришло из Якутии и Удмуртии, Забайкальского и Ставропольского краев, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Луганской Народной Республики, а также из 14 областей — Амурской, Астраханской, Запорожской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Челябинской.

Правда, несмотря на поддержку, без замечаний не обошлось.

В Госсовете (парламенте) Удмуртии “Ъ” сообщили, что поддерживают законопроект в целом, однако просят сохранить за регионами право самостоятельно определять порядок обращения с уличными животными.

Похожего мнения придерживаются в Народном хурале (парламенте) Бурятии. По словам председателя профильного комитета Семена Матхеева («Новые люди»), депутаты рекомендуют не распространять практику умерщвления на все субъекты РФ, дав местным властям право либо самим принимать решения, либо «оставить эвтаназию для регионов со сложными климатическими условиями». «Для Москвы это, наверное, не актуально, но в Бурятии иная ситуация. У нас холодный климат, в отдельных случаях это может влиять на агрессию собак»,— заявил парламентарий.

Против законопроекта высказались власти Белгородской, Тюменской и Нижегородской областей, Севастополя, а также Санкт-Петербурга (там отрицательный отзыв подготовили и парламент, и губернатор). Закон должен допускать возвращение животного на волю, тогда как в предложенной редакции он делает эвтаназию единственным вариантом после содержания собаки в приюте, заявили “Ъ” в правительстве Нижегородской области.

Председатель комитета по экологии регионального парламента Владислав Атмахов (ЛДПР) тоже призвал Госдуму учитывать специфику регионов. «Неприемлемыми» предлагаемые «радикальные меры» сочли и в Заксобрании Санкт-Петербурга. В ходе обсуждения инициативы председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок заявил, что решать проблему следует путем развития инфраструктуры и совершенствования системы отлова и стерилизации.

Добавим, что власти нескольких регионов не выразили позицию по резонансному законопроекту. Например, в Московской городской думе подготовить отзыв не успели: ее очередное заседание было запланировано на 19 марта, а отзывы принимались Госдумой до 18-го, сообщили “Ъ” в пресс-службе столичного парламента.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова; корсеть “Ъ”