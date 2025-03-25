В Госдуме предлагают регионам выбрать места для кормления бездомных животных

В Госдуме подготовили поправку, предполагающую введение запрета на прикорм бездомных животных в местах, которые определят власти регионов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Еще одной поправкой предлагается сделать обязательным отлов всех животных без владельцев.

Инициаторами выступили члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными. В числе предлагаемых ими изменений:

запретить физическим и юридическим лицам организовывать места для прикорма животных без владельцев, а также оставлять им пищевые отходы и корма на территориях, определяемых законодательными актами регионов;

расширить список оснований для умерщвления отловленных животных в приютах и разрешить их усыплять, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным;

добавить к требованиям по содержанию животных обязательную регистрацию — к примеру, маркировку несмываемыми метками;

обязать владельца животного сообщать о его пропаже в трехдневный срок, в противном случае это сочтут «умышленным незаконным избавлением».

На прошлой неделе Госдума отложила рассмотрение резонансного законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. Обсудить инициативу депутаты намерены после того, как получат заключение правительства РФ, а также другие предложения кабмина на этот счет. Как выяснил «Ъ», мнения региональных властей по поводу законопроекта разошлись.

Подробности — в материале «Ъ» «Псы к месту и не к месту».