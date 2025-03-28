ЦБ: доля ипотечных кредитов на рынке достигла рекордно низких 14%

В феврале 2025 года доля рыночных кредитов в общем объеме предоставленных ипотечных жилищных кредитов упала до исторического минимума в 14%, говорится в обзоре Банка России. Тенденция связана с предпочтением кредитов на программы господдержки, пояснили в ведомстве. Их доля составила 86%, или 195,8 млрд руб., в общем объеме ИЖК.

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«Объем ИЖК на рыночных условиях за месяц увеличился менее значительно: на 43,3%, до 31,3 млрд руб.»,— отметили в ЦБ. При этом средний размер кредита в феврале вырос год к году на 24% — до 4,32 млн руб. По сравнению с январем показатель увеличился на 9,9%.

Общий портфель ИЖК банков с учетом приобретенных прав требований за отчетный период увеличился до 20,043 трлн руб. (+0,2%). Что касается кредитных организаций, то за февраль они предоставили 52,6 тыс. ИЖК на сумму 227,1 млрд руб. Это на 45% меньше по количеству и на 31,8% — по объему, чем годом ранее.

Подробнее о потребительских кредитах в РФ — в материале «Ъ» «Банки разобрали кредитование».