Банки разобрали кредитование

Объем портфелей потребительских кредитов российских банков снижается четыре месяца подряд, темп падения замедляется. При этом отдельные банки по итогам февраля нарастили портфели на миллиарды рублей. По словам участников рынка, причин такого локального успеха две: ипотека, которая восстанавливается на фоне увеличения выдачи льготных кредитов, и перераспределение заемщиков внутри банковских групп и сектора в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На фоне продолжающегося сжатия розничного кредитного портфеля отдельные банки с начала года демонстрируют устойчивые показатели роста. По оценке “Ъ” на основе опубликованной отчетности за февраль 2025 года, у 11 кредитных организаций он превысил 1 млрд руб.

Наибольший рост продемонстрировал Сбербанк (50,6 млрд руб.). Но здесь надо учитывать, что ему передает портфель автокредитов дочерний Драйв Клик банк, который в этом году планируется присоединить к материнской структуре (см. “Ъ” от 10 февраля), а его портфель снизился на 46,1 млрд руб. Таким образом, каким был естественный прирост розничного кредитного портфеля Сбербанка — неизвестно.

Среди остальных банков наибольший рост показали ОТП-банк (7,3 млрд руб.), Т-банк (5,3 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (3,7 млрд руб.), Яндекс-банк (2,2 млрд руб.) и Абсолют-банк (2,2 млрд руб.). Совокупный прирост портфелей десяти крупнейших банков по этому показателю без учета Сбербанка составил 29,9 млрд руб.

Согласно данным Банка России, в феврале 2025 года общий объем портфеля розничных кредитов снизился более чем на 100 млрд руб.— до 36,71 трлн руб. В январе снижение составило 163 млрд руб., в декабре 2024 года — 437 млрд руб., в ноябре 2024 года — 657 млрд руб. В феврале 2025 года небольшой рост показал сегмент ипотеки (на 0,2%, до 20,04 трлн руб.), другие сегменты показали снижение: автокредитование — на 0,8%, до 2,57 трлн руб., нецелевые потребительские кредиты — на 0,9%, до 13,95 трлн руб.

Участники рынка подтверждают, что основным драйвером роста портфелей в прошлом месяце являлось ипотечное кредитование. В частности, по оценке Frank RG, лидером по темпам роста выдачи в минувшем месяце стало ипотечное кредитование (на 80%, до 281,9 млрд руб.). По словам руководителя группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрея Афанасьева, в данный момент розничный портфель банка растет за счет ипотечных кредитов. По его словам, основной сдерживающий фактор по беззалоговым кредитам в настоящее время — это регуляторные ограничения, повышенные коэффициенты риска, жесткие лимиты по макропруденциальным лимитам и высокая ключевая ставка. «Банк активно развивает выдачу ипотеки, в большей части семейной ипотеки, поэтому портфель в начале года и показал прирост выше рынка, а кредитные карты и потребительские кредиты занимают не более 1% нашего розничного портфеля»,— говорит директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

Ипотечный портфель сохраняет положительную динамику за счет льготных выдач семейной ипотеки (см. “Ъ” от 13 марта), а также за счет ограниченных темпов амортизации кредитов, отмечают эксперты. «При повышенной инфляции у заемщиков остается меньше свободных средств, которые могли бы быть направлены на частичные досрочные погашения кредитов»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, по его словам, в условиях сокращения условно свободных денежных средств заемщики, имеющие несколько кредитов, в первую очередь будут стараться досрочно погасить наиболее дорогие из них, а это, как правило, потребительские.

В число банков с наибольшим ростом портфеля потребкредитов попали и банки, не специализирующиеся на ипотеке, такие как Яндекс-банк или Авто Финанс банк и Быстробанк, специализирующиеся на автокредитовании. По словам Юрия Беликова, здесь, в частности, может иметь значимость фактор некоторого перераспределения клиентских баз, которое случается, когда отдельные игроки чрезмерно закручивают гайки при рассмотрении заявок. Как отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин, «более качественные заемщики с низкой долговой нагрузкой и хорошей кредитной историей могут рассчитывать на одобрение беззалогового кредита даже в текущих условиях».

Максим Буйлов