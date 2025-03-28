Суд принял иск елецкого «Горняка» к белорусскому металлургическому заводу

Арбитражный суд Липецкой области принял иск липецкого ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» (ООО «Горняк») к ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"». Сумма заявленных требований — 148 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как сказано в иске, в январе 2024 года компании заключили контракт на поставку известнякового щебня. «Горняк» поставил товар, однако белорусские партнеры не рассчитались вовремя и в полном объеме. Елецкая компания направила претензию с требованием заплатить необходимую сумму, но металлургический завод долг не погасил.

Предварительное судебное заседание состоится 28 мая 2025 года.

В середине марта арбитражный суд Липецкой области арестовал средства производителя гофрокартона «Элекс плюс» из-за долгов.

Юрий Голубь