Елецкий «Горняк» требует 148 млн рублей с белорусского металлургического завода

Липецкое ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском к ОАО «Белорусский металлургический завод» — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"». Сумма заявленных требований — 148 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Иск пока не принят к производству.

В августе 2024 года арбитражный суд Липецкой области решил взыскать с белорусского металлургического завода 2,8 млн руб. в пользу елецкого «Горняка» в качестве неустойки за несвоевременную оплату товара.

По данным Rusprofile, ООО «Елецкий горнообогатительный рудник» зарегистрировано в Липецкой области в ноябре 2013 года для добычи и первичной обработки известняка и гипсового камня. Уставный капитал — 5 млн руб. Директор — Сергей Подколзин. По 50% долей общества — у Леонида Джанлатяна и Павла Рогачкина. Выручка в 2023 году выросла на 5% — до 1 млрд руб. (993 млн руб. в 2022), а чистая прибыль — на 33%, до 249 млн руб. (234 млн руб. годом ранее).

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"» зарегистрировано в республике Беларусь в апреле 1991 года. Уставный капитал — 6,7 млрд белорусских руб.

Егор Якимов