Суд арестовал средства производителя гофрокартона «Элекс плюс» из-за долгов

Арбитражный суд Липецкой области наложил обеспечительные меры в виде ареста на 112,3 млн руб. производителя гофрокартона ООО «Элекс плюс» из-за аналогичного долга перед Сбербанком в рамках банкротого дела ООО. Это следует из документов суда.

Первоначально суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, так как аналогичные меры были приняты до этого в деле по иску Сбербанка к обществу о взыскании задолженности по кредитному договору. Но запрет был снят, и в марте в рамках дела о банкротстве банк повторно обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер. «Суд в деле о банкротстве повторно рассмотрел заявление о принятии обеспечительных мер и удовлетворил его, поскольку в противном случае будет нарушен принцип очередности удовлетворения требований после введения процедуры банкротства»,— рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Банкротное дело в отношении «Элекс плюса» Сбербанк инициировал в феврале. Согласно материалам дела, между финорганизацией и ООО «Элекс плюс» в 2023 году был заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 109,1 млн руб. Заемщик воспользовался лимитом, но обязательства по погашению кредита не выполнил, в связи с чем банк и обратился в суд с заявлением о несостоятельности юрлица. На момент подачи заявления в суд общая задолженность ООО «Элекс плюс» перед банком составила около 112 млн руб. Следующее заседание назначено на 14 апреля.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в Липецке в июле 2011 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. Директор (с 25 апреля) — Сергей Орел. Еще одним директором является Дмитрий Борисов (с 20 июня). Выручка в 2023 году составила 2,4 млрд руб., а чистая прибыль — 10,9 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 2,5 млрд и 24,8 млн руб.

Сейчас в арбитражном суде рассматривается серия дел с участием ООО «Элекс плюс». Общество подало иски к контрагентам по взысканию с контрагентов в совокупности 250 млн руб. Речь об ООО «Фасттранс», ООО «Рент-Кэпитл», ООО «Рент Авто», ООО «Опттранс», ООО «Вектор». Также «Элекс плюс» оспаривает в судебном порядке решение налоговой о привлечении к ответственности за за неуплату НДС и налога на прибыль, недоимка оценивается в 52,4 млн руб.

Также в январе 2025 года в арбитражный суд поступил корпоративный спор участников ООО «Элекс плюс» о признании недействительной сделкой договора об открытии кредитной линии в Промсвязьбанке, который был заключен экс-директором компании с банком. Также в конце прошлого года стало известно о намерении Альфа Банка взыскать с липецкого ООО «Элекс +» 110,4 млн руб.

Мария Старикова