Хинштейн назвал погибшего майора Тибилова гордостью России

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал гордостью России погибшего командира огневой группы спецназа Росгвардии, майора Марата Тибилова. По словам господина Хинштейна, он погиб в результате прямого удара ВСУ по территории Черкасского Поречного в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Марат Тибилов — настоящая гордость Росгвардии и всей России. Опытный воин, с первых же дней находился в зоне спецоперации. Высшей наградой — Звездой Героя РФ — он был удостоен за подвиги, совершенные на Курской земле. Именно отряд Талиба во время попытки прорыва украинских нацистов 5 января уничтожил первый вражеский танк. Это коренным образом сказалось на дальнейшем исходе событий и разгроме противника!» — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Сейчас тело Марата Тибилова доставляют в Курск. Его планируют похоронить на малой родине — во Владикавказе. «Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю»,— добавил господин Хинштейн.

Российские войска освободили село Черкасское Поречное 14 марта. По сообщениям Минобороны России, в этот день также было освобождено еще 27 населенных пунктов.