Снова первый: «РТКОММ» подтвердил статус крупнейшего VSAT-оператора в стране

«РТКОММ» в шестой раз возглавил рейтинг операторов спутниковой связи согласно исследованию «VSAT-сети в России 2025» от ComNews Research. По числу подключенных абонентов провайдер занял первую позицию с долей 22,4% и подтвердил лидерство в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Как отмечается в аналитическом отчете, объем российского рынка спутниковой связи в 2024 году вырос на 5% до 171,2 тыс. VSAT-станций. Наибольшая динамика по этому показателю наблюдалась в Центральном (+9%), Южном (+8%), Уральском (+7%) федеральных округах.

Аудитория клиентов «РТКОММ» в отчетном периоде увеличилась на 6% до 38,4 тыс. VSAT-станций, в сегменте спутникового широкополосного доступа в интернет на массовом рынке — на 7,5% до 30,3 тыс. абонентских терминалов.

Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»: «Данные исследования подтверждают, спутниковые технологии по-прежнему востребованы не только в Сибири и на Дальнем Востоке — по всей стране. Безусловно большинство клиентов — из труднодоступных районов с суровым климатом и сложным рельефом, где технически невозможно или экономически нецелесообразно строить наземные телекоммуникации. Для людей, которые там живут и работают, мы разрабатываем отечественное оборудование, модернизируем наземную инфраструктуру, совершенствуем качество услуг и клиентского сервиса, чтобы оставаться лучшим поставщиком услуг спутниковой связи».

Компания разрабатывает и внедряет комплексные спутниковые решения в интересах государственных и корпоративных заказчиков, сотрудничает с другими операторами в части резервирования проводных каналов связи там, где есть риски повреждения коммуникаций. Клиентам, чья деятельность связана с морским транспортом, «РТКОММ» оказывает услугу «Морской VSAT» и цифровые решения для судов. Частным пользователям оператор предлагает широкополосный доступ к спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

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