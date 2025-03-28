Проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи займет еще год

Проектирование скоростной автомагистрали Джубга — Сочи продлится минимум год из-за сложной геологии и необходимости проведения тщательных изысканий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

«Дороги находятся в планировании, составлении проектно-сметной документации, в рамках шестилетнего плана уже на определенных участках приступим к строительству. Проект по этапности — я думаю, еще год будет, потому что очень сложный проект, очень сложная геология, мы сейчас изыскания делаем»,— сообщил господин Хуснуллин.

Новая скоростная магистраль должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — с 7 до 1,5 часов. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил представить схему финансирования строительства этой трассы. Также глава государства дал указание обеспечить с 2024 года проектирование магистрали и определить ее оптимальный маршрут.

Строительство трассы обойдется приблизительно в 1,5 трлн руб. Для реализации проекта планируют привлекать внебюджетные источники. Основную их часть составят облигации «Автодора». Известно, что проезд по дороге будет платным. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко объяснял, что организация привлекает деньги «в условиях недостаточного государственного финансирования». Поэтому все дороги, которые строит «Автодор», — платные.

Завершить реализацию проекта планируют к 2030 году.

«Ъ-Сочи» писал, что ФКУ Упрдор «Черноморье» заканчивает устройство слоев износа асфальта на трассе А-147 Джубга — Сочи. Работы ведутся в рамках двухлетнего контракта.

Мария Удовик