Дорожный ремонт на трассе Джубга — Сочи завершат к началу лета

ФКУ Упрдор «Черноморье» заканчивает устройство слоев износа асфальта на трассе А-147 Джубга — Сочи. Работы ведутся в рамках двухлетнего контракта. В данный момент. рабочие трудятся в районе 159-го километра, у санатория «Белые ночи». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

«Согласно контракту дорожные работы будут выполнены на участках км 158 — 159+470, км 159+485 — 160+150, км 160+180 — 161+700, км 161+740 — 162+400, км 162+430 — 162+595, км 162+675 — 163+970, км 164+020 — 165+940, то есть примерно от п. Лоо до п. Дагомыс»,— отмечают в пресс-службе.

После завершения этих участков рабочие вернутся на трассу А-148 Дублер Курортного проспекта, где замена слоев износа асфальта также была начата в 2024 году. Все дорожные работы на важнейших курортных направлениях будут закончены до начала июня 2025 года.

Игорь Ремизов