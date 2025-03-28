Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников сбежал перед заседанием суда
Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников сбежал от сотрудников полиции, которые привезли его в отдел для составления протокола об административном правонарушении. Как сообщил источник «Ъ-Урал», он сбежал перед началом заседания в Академическом районном суде Екатеринбурга, где должен быть решен вопрос об его аресте по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики).
Главный редактор издания "Вечерние ведомости" Владислав Постников
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным редакции издания «Вечерние ведомости», в отношении Владислава Постникова не был составлен протокол о задержании, в связи чем он якобы «незаконно» удерживался в машине полицейских. «Согласно КоАП РФ и Конституции РФ, Постников является свободным с 11.30 28 марта», — отметили в издании. «Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится. Протоколы доставления и задержания не составлялись», — прокомментировал «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Краснов.
Оперативно получить комментарий в полиции и суде не удалось.
Владислава Постникова задерживают третий раз за посты прошлых лет в его Telegram-канале. Первый раз Кировский райсуд Екатеринбурга 1 марта арестовал Владислава Постникова. В ходе мониторинга интернета полицейские выявили незаконную публикацию в его Telegram-канале от 11 сентября 2021 года, в которой было опубликовано изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.
14 марта его повторно на 14 суток арестовал Ленинский райсуд Нижнего Тагила. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года журналист опубликовал пост с изображением символики Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России). Кроме того, в посте полицейские обнаружили фашистскую символику военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии, публичное демонстрирование которой запрещено. Срок административного ареста истек в пятницу, 28 марта.
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