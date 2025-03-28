Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников сбежал перед заседанием суда

Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников сбежал от сотрудников полиции, которые привезли его в отдел для составления протокола об административном правонарушении. Как сообщил источник «Ъ-Урал», он сбежал перед началом заседания в Академическом районном суде Екатеринбурга, где должен быть решен вопрос об его аресте по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор издания "Вечерние ведомости" Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный редактор издания "Вечерние ведомости" Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным редакции издания «Вечерние ведомости», в отношении Владислава Постникова не был составлен протокол о задержании, в связи чем он якобы «незаконно» удерживался в машине полицейских. «Согласно КоАП РФ и Конституции РФ, Постников является свободным с 11.30 28 марта», — отметили в издании. «Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится. Протоколы доставления и задержания не составлялись», — прокомментировал «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Краснов.

Оперативно получить комментарий в полиции и суде не удалось.

Владислава Постникова задерживают третий раз за посты прошлых лет в его Telegram-канале. Первый раз Кировский райсуд Екатеринбурга 1 марта арестовал Владислава Постникова. В ходе мониторинга интернета полицейские выявили незаконную публикацию в его Telegram-канале от 11 сентября 2021 года, в которой было опубликовано изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

14 марта его повторно на 14 суток арестовал Ленинский райсуд Нижнего Тагила. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года журналист опубликовал пост с изображением символики Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России). Кроме того, в посте полицейские обнаружили фашистскую символику военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии, публичное демонстрирование которой запрещено. Срок административного ареста истек в пятницу, 28 марта.

Подробнее – в материале «Серийно административно».

Мария Шараева