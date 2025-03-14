Серийно административно

Главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова повторно арестовали на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики. Поводом стали два поста, опубликованных в 2020 и 2021 годах в его личном Telegram-канале. Суд вынес решение в тот день, когда у Владислава Постникова истек срок административного ареста по аналогичной статье. Его адвокаты планируют обжаловать повторный арест.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова (в центре) арестовали повторно за демонстрацию экстремистской символики

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова (в центре) арестовали повторно за демонстрацию экстремистской символики

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила на 14 суток арестовал главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики), сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Краснов. По его словам, поводом для ареста стали два поста журналиста в личном Telegram-канале, опубликованные в 2020 и 2021 годах.

По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года Владислав Постников опубликовал пост с изображением символики запрещенной Национал-большевистской партии (признана экстремистской в России). В частности, фотографии флагов и нарукавных повязок с изображением «лимонки» (гранаты Ф-1). Кроме того, в посте полицейские обнаружили фашистскую символику военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии, публичное демонстрирование которой запрещено.

Вторая незаконная публикация, по данным сотрудников полиции, в Telegram-канале Владислава Постникова была в октябре 2020 года –– фотография координатора регионального движения «Штабы Навального» (признано экстремистским и запрещено в России) Алексея Гресько. На лацкане его пиджаке был закреплен значок с символикой экстремистского движения.

Владислав Постников после повторного ареста заявил, что его административное преследование связано с тем, что «Вечерние ведомости» освещают деятельность полиции «не с самых красящих сторон».

«Вечерние ведомости» — екатеринбургская газета, которая выходила в печатном формате с 1998 года по 2002 год. В 2010 году возобновила работу как интернет-издание. Освещает новости Свердловской области и других регионов Урала. Главным редактором является Владислав Постников. В 2021 году он баллотировался в депутаты городской думы Екатеринбурга от партии «Яблоко».

Для Владислава Постникова это второй арест подряд. Первый раз Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал его 1 марта на 14 суток. На суде выяснилось, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили еще одну незаконную публикацию в Telegram-канале господина Постникова: 11 сентября 2021 года было опубликовано изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

По мнению журналиста, целью его первого административного ареста было «сорвать лекцию», которая должна была пройти в день его задержания 28 февраля.

Он должен был участвовать в качестве одного из спикеров в мероприятии партии «Новые люди», посвященном уральской идентичности, в баре «Молодость». После ареста журналиста свердловское отделение партии «Новые люди» выступило в его поддержку, указав, что выступление журналиста «не содержало информации, которую можно расценить как призыв к сепаратизму или другим действиям, запрещенным законом Российской Федерации». Представители партии отметили, что выступают «за декриминализацию наказаний за деятельность в интернете».

«Это классический пример бесконечной административной "карусели", когда сотрудники полиции уже "выявили правонарушения", но вменяют их постепенно, а не единой совокупностью, не давая тем самым человеку выйти из спецприемника месяцами. Тот факт, что 28 февраля акт осмотра составлялся нижнетагильской полицией, указывает на заранее запланированную "карусель". Это также дает ответ на вопрос, почему его отправили отбывать арест в спецприемник Нижнего Тагила»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов. Он добавил, что вынесенное решение будет обжаловано в суде апелляционной инстанции. По его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении Владислава Постникова на данный момент маловероятно.

Сотрудники полиции и ранее проявляли интерес к деятельности Владислава Постникова и постам в его Telegram-канале . Так, в июне 2024 года отдел полиции №1 УМВД по Екатеринбургу отказал в возбуждении административного дела в отношении Владислава Постникова о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Тогда поводом к возможному возбуждению дела был рапорт по поводу поста журналиста в его Telegram-канале в конце 2023 года в честь 30-летия Конституции РФ.

Он написал, что публикации о 30-летии Конституции РФ от госпредставителей «выглядят лицемерно». По его словам «многие приложили руки к тому, чтобы некогда основополагающий документ стал как минимум несбалансированным, зачастую противоречащим самому себе, а, по сути, еще и экстремистской книгой».

В 2022 году Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Владислава Постникова на 100 тыс. руб. по ч.1. ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС России) за посты в Telegram-канале. В октябре 2023 года главред был оштрафован по той же статье на 195 тыс. руб. из-за не удаления из Telegram-канала издания пяти постов о «пацифистских протестах» в Екатеринбурге и Новосибирске, опубликованных в феврале—марте 2022 года.

Мария Шараева