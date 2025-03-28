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Коммерсантъ FM
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Продажи мотоциклов пошли на разгон

За счет чего растет спрос на двухколесную технику

Дилеры фиксируют повышенный спроса на мотоциклы. Интерес к двухколесному транспорту обусловлен в том числе высокими ценами на автомобили, говорят эксперты, опрошенные “Ъ FM”. В 2024 году россияне купили рекордное количество новых мотоциклов. По данным «Автостата», впервые продажи этого типа транспорта достигли отметки 43 тыс. единиц, что почти на 60% больше показателей 2023-го.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бюджетные модели для многих стали даже альтернативой покупке автомобиля. В этому году тенденция продолжится, причем спрос будет расти, прежде всего, на мотоциклы из КНР. По оценкам директора направления «Авилон мото» Станислава Карбачинского, речь может идти об увеличении на 15-17%: «В последнее время рынок мотоциклов претерпел значительные изменения как по доступности, так и по популярности брендов и классов.

Например, возрождается любовь мотоциклистов к спортбайкам, чопперам, про которые забыли на некоторое время. Потребители все чаще выбирают модели китайского производства и отходят от "японцев".

Это обусловлено тем, что компании из КНР предлагают мотоциклы, соответствующие строгим критериям безопасности, комфорта и надежности. Кроме того, они являются доступными. В 2024 году мы продали порядка 1 тыс. единиц мотоциклов китайских брендов и в этом — прогнозируем увеличение спроса. Многие, кто думал поменять автомобиль, смотрят на цены, условия и доступность машин и воплощают свою старую мечту — покупают мотоцикл».

Как вырос спрос на права для управления мотоциклом

По данным агентства «Автостат», самым популярным в 2024 году стал китайский бренд Regulmoto. За год ему удалось удвоить продажи и реализовать 7,5 тыс. мотоциклов. До 2022 года лидером продаж на российском рынке была немецкая марка BMW. Впрочем, и сейчас в страну по параллельному импорту доставляются все привычные модели, в том числе европейских, японских и американских производителей, рассказал руководитель дилерской сети «Автодом Ducati» Олег Романенко: «В течение двух-трех недель всё к нам приезжает. Техника китайского производства стартует где-то с 350 тыс. руб. за модель с объемом двигателя в 300 "кубов". Верхняя граница — 1,3 млн руб. за вариант в 900 "кубов". В немецкой, итальянской и австрийской линейках ценник начинается от 700 тыс. руб. и доходит до 6-7 млн руб. У Ducati есть лимитированная версия, там стоимость может быть и 10 млн руб. 60-65% покупателей выбирают китайские мотоциклы, потому что они сильно заменили нам вторичный рынок в этом сегменте. То есть те, кто хотел раньше подержанную модель, выбирает "китайца", там двигатели стоят от тех же именитых марок, просто десятилетней давности».

С чем связан спрос на двухколесный транспорт

Мотоциклы из массового сегмента можно купить за 150-250 тыс. руб. Затраты на их техобслуживание совсем невелики, поэтому эта ниша показывает самый высокий рост, говорят эксперты. В отличие от автомобильного, моторынок не так остро реагирует на экономические потрясения и десятилетиями показывает высокие показатели, рассказал мотоэксперт Роман Ситников: «Даже в кризисные 2008-2009-е, 2014-2015-е в этом сегменте не было просадки. Случилось замедление роста, но при этом он сохранился. Сейчас происходит так же. В лидерах — производители из КНР и Индии.

Во втором случае в России хорошо представлены два бренда — это Bajaj и Royal Enfield. Bajaj входит в топ-10 лидеров моторынка.

Остальные игроки — это Китай: VOGE, luxury-бренд Loncin, Benda, у которой довольно интересные мотоциклы, в основном крузеры с собственными моторами. Конечно, представлен и бюджетный сегмент, то есть мотоциклы ценой примерно от 80 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Именно в нем идет довольно заметный рост год от года».

Мотосезон в столице официально откроют 25 мая парадом байкеров по Садовому кольцу, однако из-за теплой погоды многие владельцы двухколесного транспорта уже вышли на московские дороги.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина

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