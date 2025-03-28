Продажи мотоциклов пошли на разгон

Дилеры фиксируют повышенный спроса на мотоциклы. Интерес к двухколесному транспорту обусловлен в том числе высокими ценами на автомобили, говорят эксперты, опрошенные “Ъ FM”. В 2024 году россияне купили рекордное количество новых мотоциклов. По данным «Автостата», впервые продажи этого типа транспорта достигли отметки 43 тыс. единиц, что почти на 60% больше показателей 2023-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Бюджетные модели для многих стали даже альтернативой покупке автомобиля. В этому году тенденция продолжится, причем спрос будет расти, прежде всего, на мотоциклы из КНР. По оценкам директора направления «Авилон мото» Станислава Карбачинского, речь может идти об увеличении на 15-17%: «В последнее время рынок мотоциклов претерпел значительные изменения как по доступности, так и по популярности брендов и классов.

Например, возрождается любовь мотоциклистов к спортбайкам, чопперам, про которые забыли на некоторое время. Потребители все чаще выбирают модели китайского производства и отходят от "японцев".

Это обусловлено тем, что компании из КНР предлагают мотоциклы, соответствующие строгим критериям безопасности, комфорта и надежности. Кроме того, они являются доступными. В 2024 году мы продали порядка 1 тыс. единиц мотоциклов китайских брендов и в этом — прогнозируем увеличение спроса. Многие, кто думал поменять автомобиль, смотрят на цены, условия и доступность машин и воплощают свою старую мечту — покупают мотоцикл».

По данным агентства «Автостат», самым популярным в 2024 году стал китайский бренд Regulmoto. За год ему удалось удвоить продажи и реализовать 7,5 тыс. мотоциклов. До 2022 года лидером продаж на российском рынке была немецкая марка BMW. Впрочем, и сейчас в страну по параллельному импорту доставляются все привычные модели, в том числе европейских, японских и американских производителей, рассказал руководитель дилерской сети «Автодом Ducati» Олег Романенко: «В течение двух-трех недель всё к нам приезжает. Техника китайского производства стартует где-то с 350 тыс. руб. за модель с объемом двигателя в 300 "кубов". Верхняя граница — 1,3 млн руб. за вариант в 900 "кубов". В немецкой, итальянской и австрийской линейках ценник начинается от 700 тыс. руб. и доходит до 6-7 млн руб. У Ducati есть лимитированная версия, там стоимость может быть и 10 млн руб. 60-65% покупателей выбирают китайские мотоциклы, потому что они сильно заменили нам вторичный рынок в этом сегменте. То есть те, кто хотел раньше подержанную модель, выбирает "китайца", там двигатели стоят от тех же именитых марок, просто десятилетней давности».

Мотоциклы из массового сегмента можно купить за 150-250 тыс. руб. Затраты на их техобслуживание совсем невелики, поэтому эта ниша показывает самый высокий рост, говорят эксперты. В отличие от автомобильного, моторынок не так остро реагирует на экономические потрясения и десятилетиями показывает высокие показатели, рассказал мотоэксперт Роман Ситников: «Даже в кризисные 2008-2009-е, 2014-2015-е в этом сегменте не было просадки. Случилось замедление роста, но при этом он сохранился. Сейчас происходит так же. В лидерах — производители из КНР и Индии.

Во втором случае в России хорошо представлены два бренда — это Bajaj и Royal Enfield. Bajaj входит в топ-10 лидеров моторынка.

Остальные игроки — это Китай: VOGE, luxury-бренд Loncin, Benda, у которой довольно интересные мотоциклы, в основном крузеры с собственными моторами. Конечно, представлен и бюджетный сегмент, то есть мотоциклы ценой примерно от 80 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Именно в нем идет довольно заметный рост год от года».

Мотосезон в столице официально откроют 25 мая парадом байкеров по Садовому кольцу, однако из-за теплой погоды многие владельцы двухколесного транспорта уже вышли на московские дороги.

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Юлия Савина