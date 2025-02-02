Мотоциклы разогнали продажи

Россияне купили рекордное количество новых мотоциклов в 2024 году: продажи, по данным «Автостата», впервые достигли отметки 43 тыс., что почти на 60% больше показателей 2023-го. Как объясняют аналитики агентства, ажиотаж связан в основном с появлением бюджетных моделей из КНР взамен ушедших европейских, японских и американских брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но мотоэксперт Роман Ситников уверен, что этот бурный рост продаж можно объяснить и другим фактором, связанным с китайскими продавцами: «Тут все просто: в прошлом году компании-импортеры бюджетной техники из Китая обратили на себя внимание наших контролирующих органов, и выяснилось, что ряд техники они завозят под видом той, которой не нужен ПТС, например, как мопеды с объемом двигателя 50 кубов при том, что по факту у них могло быть 90, 110, 125, 150, 180 "кубиков". Были разборки, были штрафы. Объемы, на мой взгляд, остались примерно схожими, просто всплыли те единицы, которые не учитывались как транспортное средство. Они появятся на улицах, как появлялись и до этого, просто раньше ими управляли те, у кого была открыта любая категория водительского удостоверения. При получении любой из них автоматом открывается категория М, "мопеды". Сейчас, соответственно, придется тем, кто покупает такую технику, получать категорию А или как минимум категорию А1, если это ТС с объемом двигателя до 125 кубов».

До 2022 года лидером продаж на российском рынке был немецкий бренд BMW. После в топ стали выходить китайские и отечественные компании, которые закупают комплектующие в азиатских странах. По данным «Автостата», самым популярным в 2024-м тал бренд Regulmoto из КНР: он реализовал 7,5 тыс. мотоциклов, тем самым за год удвоив продажи. Интерес к такой технике можно объяснить доступностью для массовой аудитории, но высоким качеством они не отличаются, отметил владелец компании Gorev Moto Иван Горев: «Эти компании известны, но они продают очень бюджетные мотоциклы, и за счет этого находятся в рейтинге на первых позициях, потому что их мотоциклы стоят в основном от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Их может себе позволить почти любой в сравнении с японскими или европейскими брендами.

Именно поэтому такой техники продано так много: не потому что они какие-то суперклассные, они просто очень дешевые и массовые.

За такие деньги качество не очень высокое, но тем не менее на ней ездить можно, и запчасти на нее тоже стоят дешево. Насчет безопасности, я думаю, что беспокоиться не о чем, потому что эта техника ездит не очень быстро, на ходу она точно не развалится. Если говорить про покупателей, то конкретно у нас приобретают мотоциклы обычно люди 25-45 лет, и это в основном парни, то есть девушек гораздо меньше. Их можно определить так: непоседы, что ли, в общем активные ребята. Можно сравнить езду на мотоцикле с каким-то экстремальным видом спорта. Очень большое удовольствие, но высокий уровень риска».

Как рассказали “Ъ FM” в профильных магазинах, самую популярную в 2024 году модель Racer RC300 сейчас можно найти по цене ниже 150 тыс. руб. Для выезда на дороги общего пользования нужны права категории А, но для проезда по бездорожью они не понадобятся, заверили продавцы. Это условие не мешает нарушителям выезжать на мототехнике и на оживленные трассы, что может увеличить число аварий, заметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Самый продаваемый сейчас двухколесный продукт с двигателем внутреннего сгорания — это разного рода питбайки, которые в Российскую Федерацию заезжают как спортивная экипировка, условно, как теннисные мячики, при этом являются, естественно, средством повышенной опасности.

Они формально не предназначены для дорог общего пользования, но на самом деле на них попадают. Такая техника легко набирает 50-70 км/ч и по мощности превосходит мотоциклы типа "Иж", "Минск" и всего такого прочего. Она действительно гораздо более опасна, чем те мопеды, которые были когда-то давно в советском прошлом. Понятно, что водитель в случае такой аварии рискует не только повредить свое транспортное средство, но и будут, конечно, погибшие, пострадавшие».

Среди других причин быстрого роста интереса к мотоциклам, помимо стоимости самой техники, эксперты выделяют низкие затраты на техобслуживание, топливо и обучение на права категории А.

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Анна Кулецкая