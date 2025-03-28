Аэропорты Таиланда приостановили работу после землетрясения в Мьянме

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения в Мьянме запретил всем аэропортам страны совершать полеты, сообщила газета The Nation. Также природное явление нарушило систему общественного транспорта Бангкока (BTS). Приостановлена линия метро Сукхумвит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

При этом аэропорт Бангкока продолжает работать штатно, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сегодня, 28 марта, сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Первый магнитудой 7,9 (по другим данным — 7,7), второй — 6,4. Эпицентром землетрясения стала Мьянма. Землетрясение также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Подробнее о землетрясении в Мьянме — в материале «Ъ».