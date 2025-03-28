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Коммерсантъ FM
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Аэропорты Таиланда приостановили работу после землетрясения в Мьянме

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения в Мьянме запретил всем аэропортам страны совершать полеты, сообщила газета The Nation. Также природное явление нарушило систему общественного транспорта Бангкока (BTS). Приостановлена линия метро Сукхумвит.

Фото: Ann Wang / Reuters

Фото: Ann Wang / Reuters

При этом аэропорт Бангкока продолжает работать штатно, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сегодня, 28 марта, сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Первый магнитудой 7,9 (по другим данным — 7,7), второй — 6,4. Эпицентром землетрясения стала Мьянма. Землетрясение также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Подробнее о землетрясении в Мьянме — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Землетрясение в Юго-Восточной Азии

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме &lt;br>На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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Эпицентр находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай. Кроме того, землетрясение затронуло столицу Таиланда Бангкок, находящуюся в 1 тыс. км

Фото: Ann Wang / Reuters

В этом районе проживают около 1,2 млн человек

Фото: Ann Wang / Reuters

Спасатели на месте обрушения здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Местные власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Рабочий несет пострадавшего

Фото: Ann Wang / Reuters

Раненый мужчина

Фото: Ann Wang / Reuters

По данным китайского сейсмологического управления очаг залегал на глубине 10 км

Фото: Ann Wang / Reuters

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме
На фото: поврежденные пагоды в Нейпьидо (Мьянма)

Фото: Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах около поврежденного здания

Фото: Aung Shine Oo / AP

Спасатели выносят пострадавшего

Фото: Sakchai Lalit / AP

От землетрясения упала строящаяся многоэтажка. Под завалами находятся 43 строителя, еще семь получили ранения

Фото: Ann Wang / Reuters

Рабочие возле упавшего здания

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиарегулятор Таиланда после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты

Фото: Ann Wang / Reuters

Трещина на здании после землетрясения

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пробки на улицах Бангкока

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие возле обрушившегося здания

Фото: Ann Wang / Reuters

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