Аэропорты Таиланда приостановили работу после землетрясения в Мьянме
Авиарегулятор Таиланда после землетрясения в Мьянме запретил всем аэропортам страны совершать полеты, сообщила газета The Nation. Также природное явление нарушило систему общественного транспорта Бангкока (BTS). Приостановлена линия метро Сукхумвит.
Фото: Ann Wang / Reuters
При этом аэропорт Бангкока продолжает работать штатно, сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
Сегодня, 28 марта, сейсмологи зафиксировали два подземных толчка. Первый магнитудой 7,9 (по другим данным — 7,7), второй — 6,4. Эпицентром землетрясения стала Мьянма. Землетрясение также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Подробнее о землетрясении в Мьянме — в материале «Ъ».