Администрация Сочи потратит 188 млн рублей на высадку цветов

Администрация Сочи проводит аукцион на выполнение работ по обустройству клумб в Центральном районе города. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.

Стоимость работ составляет 187,9 млн руб. Заявки от участников принимаются до 26 марта, а победителя планируется определить 3 апреля 2025 года.

Основной задачей для подрядчика станет озеленение наиболее посещаемых мест района — в частности, скверов «Комсомольский» и «Старый город», а также создание цветочных композиций у мемориалов «Завокзальный мемориальный комплекс» и «Подвиг во имя жизни».

Цветочные композиции выполнят в двух стилях: регулярном, который традиционно используют около Сочинского художественного музея, и пейзажном.

Игорь Ремизов