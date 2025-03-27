На погранпереходе «Суджа» в Курской области поднят флаг России

Десантники тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск подняли флаг России над зданием многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области на границе с Сумской областью Украины. Скриншот видео с разведывательного дрона, который запечатлел момент появления российских военных на крыше строения, опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @epoddubny Фото: @epoddubny

На нем видно, как на крышу здания погранперехода выходит группа из трех десантников с опознавательными знаками красного цвета, которые машут руками и размахивают российским флагом.

МАПП «Суджа» находится непосредственно на дороге, связывающей подконтрольную ВСУ территорию к югу от Гоголевки и Олешни в Курской области с Юнаковкой, ближайшим крупным населенным пунктом в Сумской области Украины. Именно по этой трассе до недавнего момента осуществлялось снабжение подразделений ВСУ, находящихся в Курской области.

Ранее Минобороны России сообщало, что военнослужащие группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Дмитрий Сотак