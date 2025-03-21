Минобороны России назвало намеренной провокацией подрыв ВСУ станции «Суджа»

Министерство обороны России обвинило Украину в намеренной провокации после подрыва ВСУ газоизмерительной станции «Суджа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данный объект энергетической инфраструктуры с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ.

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«Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США»,— говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны, данный объект подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов.

20 марта СКР сообщил о подрыве газораспределительной станции «Суджа» военнослужащими ВСУ. В результате станция получила сильные повреждения.

Россия поставляла газ по ГИС «Суджа» через Украину в Европу вплоть до 2025 года. Поставки прекратились 1 января в связи с истечением срока контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». Атаку квалифицировали как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).