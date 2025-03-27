В Новороссийске фильтрат с горящей свалки через реку Озерейка попадает в море

Токсичная жидкость с горящего мусорного полигона в Новороссийске через реку Озерейка попадает в море. Видео с фильтратом в реке в своем Telegram-канале опубликовал эколог Евгений Витишко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Экология - дело каждого!» Фото: Telegram-канал «Экология - дело каждого!»

«Горящую свалку Щелба в Новороссийске тушат с 13 марта. Еще горит. Теперь в реки и ручьи стекает вот такая жижа прямиком в Озерейка и море», — написал господин Витишко.

Следы фильтрата были обнаружены специалистами контрольно-ревизионного управления Новороссийска 26 марта при проверке ручья Безымянный и реки Озерейки, расположенных вблизи мусорного полигона компании «Терра-Н». Отчет о проверке был направлен в вышестоящие инстанции.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что инспекция ведомства обнаружила следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора.

«Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме. Во время осмотра территории также обнаружены отходы на деревьях и в размытой канаве, что свидетельствует о нерегулируемом распространении загрязнения за пределы полигона»,— уточнила госпожа Радионова.

После исследования отобранных проб специалисты Росприроднадзора дадут точную оценку нанесенного экологического ущерба. Тогда же будут приняты соответствующие меры.

Алена Воробьева