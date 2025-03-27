Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске фильтрат с горящей свалки через реку Озерейка попадает в море

Токсичная жидкость с горящего мусорного полигона в Новороссийске через реку Озерейка попадает в море. Видео с фильтратом в реке в своем Telegram-канале опубликовал эколог Евгений Витишко.

Фото: Telegram-канал «Экология - дело каждого!»

Фото: Telegram-канал «Экология - дело каждого!»

«Горящую свалку Щелба в Новороссийске тушат с 13 марта. Еще горит. Теперь в реки и ручьи стекает вот такая жижа прямиком в Озерейка и море», — написал господин Витишко.

Следы фильтрата были обнаружены специалистами контрольно-ревизионного управления Новороссийска 26 марта при проверке ручья Безымянный и реки Озерейки, расположенных вблизи мусорного полигона компании «Терра-Н». Отчет о проверке был направлен в вышестоящие инстанции.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале подтвердила, что инспекция ведомства обнаружила следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора.

«Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме. Во время осмотра территории также обнаружены отходы на деревьях и в размытой канаве, что свидетельствует о нерегулируемом распространении загрязнения за пределы полигона»,— уточнила госпожа Радионова.

После исследования отобранных проб специалисты Росприроднадзора дадут точную оценку нанесенного экологического ущерба. Тогда же будут приняты соответствующие меры.

Алена Воробьева

Новости компаний Все